【ユーロ圏】

ドイツ卸売物価指数（11月）16:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 1.1%（前年比)



ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）19:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 1.2%（前年比)



【スイス】

生産者輸入価格（11月）16:30

予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)



【香港】

鉱工業生産指数（2025年 第3四半期）17:30

予想 N/A 前回 0.9%（前年比)



生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）17:30

予想 N/A 前回 4.0%（前年比)



【イスラエル】

雇用統計（11月）20:00

予想 N/A 前回 3.0%（失業率)



消費者物価指数（CPI）（11月）16日1:30

予想 -0.4% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.5%（前年比)



【カナダ】

住宅着工件数（11月）22:15

予想 25.0万件 前回 23.28万件



消費者物価指数（CPI）（11月）22:30

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)



製造業売上高（10月）22:30

予想 -1.1% 前回 3.3%（前月比)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30

予想 9.9 前回 18.7



NAHB住宅市場指数（12月）16日0:00

予想 38.0 前回 38.0



【インド】

貿易収支（11月）時刻未定

予想 -320.0億ドル 前回 -416.86億ドル



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性※予定は変更されることがあります。

外部サイト