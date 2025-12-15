【ユーロ圏】
ドイツ卸売物価指数（11月）16:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　1.1%（前年比)

ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）19:00
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.2%（前年比)

【スイス】
生産者輸入価格（11月）16:30
予想　N/A　前回　-0.3%（前月比)

【香港】
鉱工業生産指数（2025年 第3四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.9%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）17:30
予想　N/A　前回　4.0%（前年比)

【イスラエル】
雇用統計（11月）20:00
予想　N/A　前回　3.0%（失業率)

消費者物価指数（CPI）（11月）16日1:30
予想　-0.4%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.5%（前年比)

【カナダ】
住宅着工件数（11月）22:15
予想　25.0万件　前回　23.28万件

消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)

製造業売上高（10月）22:30
予想　-1.1%　前回　3.3%（前月比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想　9.9　前回　18.7

NAHB住宅市場指数（12月）16日0:00
予想　38.0 　前回　38.0

【インド】
貿易収支（11月）時刻未定
予想　-320.0億ドル　前回　-416.86億ドル

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性※予定は変更されることがあります。