これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ卸売物価指数（11月）16:00
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 1.1%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）19:00
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
【スイス】
生産者輸入価格（11月）16:30
予想 N/A 前回 -0.3%（前月比)
【香港】
鉱工業生産指数（2025年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.9%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 4.0%（前年比)
【イスラエル】
雇用統計（11月）20:00
予想 N/A 前回 3.0%（失業率)
消費者物価指数（CPI）（11月）16日1:30
予想 -0.4% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.5%（前年比)
【カナダ】
住宅着工件数（11月）22:15
予想 25.0万件 前回 23.28万件
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)
製造業売上高（10月）22:30
予想 -1.1% 前回 3.3%（前月比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想 9.9 前回 18.7
NAHB住宅市場指数（12月）16日0:00
予想 38.0 前回 38.0
【インド】
貿易収支（11月）時刻未定
予想 -320.0億ドル 前回 -416.86億ドル
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性※予定は変更されることがあります。
