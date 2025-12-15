テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドを形成、１．１８００が上値メドに テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドを形成、１．１８００が上値メドに

1.1792 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1753 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1734 現値

1.1694 一目均衡表・雲（上限）

1.1689 一目均衡表・転換線

1.1675 10日移動平均

1.1644 100日移動平均

1.1627 一目均衡表・基準線

1.1619 21日移動平均

1.1584 一目均衡表・雲（下限）

1.1559 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1492 200日移動平均

1.1485 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは１２月に入ってから騰勢を強めている。１０＋２１日線のゴールデンクロス、ＲＳＩ（１４日）の５０超えなど、短期上昇トレンドを形成している。そのなかで、ＲＳＩは７０に接近しており、買われ過ぎ領域（７０超）への警戒が必要となってきている。上値メドとしては心理的水準の１．１８００が有力なポイント。下方には一目均衡表の雲上限１．１６９４が下値メドとなっている。

