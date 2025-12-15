嶗山可楽を使って調合した「新中式」の健康飲料。（資料写真、済南＝新華社配信）

【新華社済南12月15日】中国山東省青島市の大鮑島文化レジャー街区でこのほど、国産飲料「嶗山可楽（ラオシャンコーラ）」と「新中式（新中国式）」茶飲店（ドリンクスタンド）がコラボし、「冬の最初のコーラはホットで飲もう」シリーズのドリンクを打ち出し、若い消費者に驚きを与えた。

ナツメやリョウキョウ、チョウジなどさまざまな生薬を配合した嶗山可楽は、何世代にもわたって中国の人々の記憶に刻まれている。ここ数年は既存の生薬コーラと従来の製法に基づいた新手法を組み合わせ、肉桂やチョウセンニンジン、陳皮や洛神（ローゼル）などを用いた加熱健康コーラシリーズを販売。「コーラは冷やして飲むもの」という従来の認識を打ち破り、中国伝統文化の要素を取り入れた「国潮」に基づく健康管理法「国潮養生」を鮮やかに体現した。

戚祖豪さんがデザインした「福禄千秋」シリーズの鉄壺。（資料写真、済南＝新華社記者／朱暁光）

山東省泰安市に位置する泰山の麓では、影絵芝居「皮影戯（ピーインシー）」の伝承者、范正安（はん・せいあん）さん（80）が子どもたちの前で皮影戯を上演していた。皮影戯は600年以上の歴史を持ち、国家級無形文化遺産に登録されている。范さんは8歳から皮影戯を学び、100話以上の物語を創作してきた。

范さんの息子で7代目の伝承者、范維国（はん・いこく）さんは、「流行を取り入れた新たな演目も創作している」と説明。通信アプリ「微信（ウィーチャット）」や短文投稿サイト「微博（ウェイボー）」などのプラットフォームを通じて、「泰山皮影」はより多くの若者に身近になっているとした上で、現在は泰安市の学校でも導入され、1万3千人以上の小学生が体験したと語った。

同省淄博（しはく）市では、若い職人が千年の歴史を持つ技法に現代の活力を吹き込んでいる。戚祖豪（せき・そごう）さん（17）は代々続く鉄壺（鉄瓶）職人の家に生まれ、父親の戚平川（せき・へいせん）さんは無形文化遺産の伝承者でもある。祖豪さんは幼い頃から「斉瓦当（せいがとう、斉の地域で製造された筒瓦の先端部分）」に夢中だった。

斉瓦当は絵画、レリーフ、書道が一体となった古代建築芸術の宝とされる。斉瓦当と鉄壺を組み合わせるアイデアを思いついた祖豪さんは、多数の文献調査と1年に及ぶ下絵の推敲を経て、「福禄千秋」シリーズの鉄壺デザインを完成させた。半円形の瓦当を模した鉄壺本体に「千秋万歳」の拓本の文字をあしらい、ふたには吉兆を象徴する霊芝（レイシ）の文様を配している。

熱々の生薬コーラ、光と影の中で躍動する千年の歴史ある影絵、鉄壺によみがえった古い文様など、優れた中国の伝統文化と現代的な生活を融合した「新中式」は、若者が好む新たなライフスタイルを生み出し、伝統文化と現代生活が織りなす新たな情景を描き出している。（記者/王凱、朱暁光、滕軍偉）