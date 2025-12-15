タレントのユージ（38）が15日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、14日に投開票された静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長（55）の選挙後対応に疑問を呈した。

自身の学歴詐称疑惑を巡る問題で、2度にわたり市議会から不信任決議を受け、失職した田久保氏は、出直し選に出馬も3位で落選。元市議の杉本憲也氏が当選した。

田久保氏は選挙の大勢判明後、取材に応じることを約束。40人の報道陣が6時間を超えて待ち続けたが、取材対応は行わなかった。深夜4時ごろ、自身のXを更新。取材拒否の理由を「自宅の周辺にマスコミが押し寄せた為、選挙後のコメントを取りやめざるを得ませんでした」などと正当化した。

この釈明に、ユージは疑問を口にした。「自宅の周辺にマスコミが押し寄せたため、選挙後のコメントを取りやめざるを得ないというのは、マスコミが来なかったら、誰に選挙後のコメントをやろうとしたんですか？」。スタジオには小さな笑いが漏れた。

さらにユージは「よく分からないんですよね。マスコミが来たからやめましたって。じゃあマスコミが来なかったら、どこでやる…」と、一方的な説明に首をひねった。

CBCの石塚元章特別解説委員も、「みんなの前でしゃべらないということを、マスコミのせいにしているわけですよね。本当に申し訳ないですけど、人に押しつけている。責任転嫁とか言いようがない」と、厳しい言葉を並べた。