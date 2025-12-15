「V FASTチャンネル」、年末年始の韓ドラ特別編成発表 『韓流チャンネル』で『ボーイフレンド』『財閥家の末息子』『青春ウォルダム』など一挙配信
動画配信サービス「V FASTチャンネル」内の『韓流チャンネル』では、会員2000人以上からのアンケート結果をもとに、クリスマスから年末年始にかけて（22日から2026年1月11日まで）、視聴者の声を直接反映した特別編成を行う。
【写真】パク・ソジュン、ソン・ジュンギ出演作など…韓ドラ一挙配信
「推せる俳優」ランキングで1位を獲得したパク・ソジュン主演、「視聴した中で名作だった作品5位、かつ「興味ある作品」1位にランクインした『キム秘書はいったい、なぜ?』をはじめ、“ラブコメクイーン”パク・ミニョン主演の『彼女の私生活』、イ・ミンホ主演のファンタジーラブストーリー『青い海の伝説』、23年国際エミー賞に最終ノミネートされたソン・ジュンギ主演の『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』まで豪華ラインアップ。
『韓流チャンネル』は完全無料で視聴でき、視聴するほどVポイントが貯まるため、クリスマスから年末年始の長い休みの間に韓ドラの魅力にどっぷり浸かれる絶好の機会となる。
■番組編成（全話一挙配信）
12月29日『青春ウォルダム〜運命を乗り越えて〜』
12月30日『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』
12月31日『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』
1月1日『キム秘書はいったい、なぜ？』
1月2日『青い海の伝説』
1月3日『彼女の私生活』
1月4日『ボーイフレンド』
※配信予定は予告なく変更となる場合あり
■ラインアップ作品紹介（一部）
『キム秘書はいったい、なぜ？』
大ヒット作で今回のアンケートで視聴者からの支持が高かった作品。パク・ソジュンのツンデレな演技とピュアな恋にキュンキュンすること間違いなし。
『ボーイフレンド』
アンケートの「推せる俳優」2位のパク・ボゴムと、ソン・ヘギョが初共演。パク・ボゴム演じる年下男子に胸キュン必至のピュアなラブストーリー。
『青い海の伝説』
アンケートの「興味ある作品」3位にランクイン。ロマンチックな王子様キャラ、イ・ミンホ主演を十分に楽しめる壮大なファンタジー･ラブロマンス。
『彼女の私生活』
パク・ミニョン×キム・ジェウクで贈る、隠れオタク女子とクールなイケメン上司が織りなす大人の胸キュン・ラブコメディ。
『青春ウォルダム〜運命を乗り越えて〜』
サスペンス×ロマンス×時代劇と、韓国ドラマの良いところが盛りだくさん。アンケートの「推せる俳優」3位にランクインした“愛の貴公子”パク・ヒョンシク主演の注目作。
『財閥家の末息子〜Reborn Rich〜』
アンケートの「興味ある作品」2位、「推せる俳優」4位に輝いたソン・ジュンギ主演の話題作。知的でダンディーなソン・ジュンギの魅力がギュッと詰まったイチオシ作品。
