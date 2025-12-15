ステフィン・カリーが30歳以降の40得点ゲーム数で単独首位に浮上…12本の3Pを含む48得点と爆発

12月15日（現地時間14日）、ゴールデンステイト・ウォリアーズが敵地のモダ・センターでポートランド・トレイルブレイザーズと対戦した。

1点ビハインドで迎えた試合終了残り1分26秒にステフィン・カリーが逆転の3ポイントシュートを成功。しかし、直後に“3点プレー”を許すと、カリー、ジミー・バトラー三世の連続ショットを得点につなげられず、同点14回、リードチェンジ20回の接戦を最終スコア131－136で落とした。





ウォリアーズはカリー、バトラー三世、モーゼス・ムーディー、ドレイモンド・グリーン、クインテン・ポストの先発5人がそろって2ケタ得点。ベンチメンバーではブランディン・ポジェムスキーが12得点、バディ・ヒールドが10得点を挙げた。

37歳のカリーは3ポイントを19本中12本成功。フィールドゴール成功61.5パーセントと高確率で、35分26秒のプレータイムで48得点に2アシスト3リバウンド1ブロック3スティールを記録した。

『StatMuse』によると、カリーは30歳以降の40得点ゲーム数が45回に到達。マイケル・ジョーダン氏（元シカゴ・ブルズほか）の記録を抜き、単独首位に浮上した。

また、35歳以降の45得点ゲームは8回目で、3ポイント10本以上で40得点超えは24回目。いずれも1位に君臨する。

■試合結果



ポートランド・トレイルブレイザーズ 136－131 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



POR｜34｜27｜35｜40｜＝136



GSW｜31｜31｜37｜32｜＝131



Steph Curry dazzled as only Steph Curry can, despite the Warriors loss.

🍳 48 PTS

🍳 3 STL

🍳 12 3PM

He passes Michael Jordan for the most 40-PT games after turning 30 (45) in NBA HISTORY 🤯 pic.twitter.com/rbD8KISfWi

- NBA (@NBA) December 15, 2025

【動画】ステフィン・カリーが48得点と爆発