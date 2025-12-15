±§Ìî¾»Ëá¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡È»þÃ»¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¡ÖÊØÍø¤¹¤®¤ë£÷¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Î±§Ìî¾»Ëá¤Ï12·î11Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿»þÃ»¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥±ー¥È¤È¥²ー¥à¡¢Î¾Î©¤¹¤ë»þ´Ö¤Ê¤¤¤è～¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç±§Ìî¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤òÃå¤ëºÝ¤Î»þÃ»¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡£±§Ìî¤Ï¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤ÇÃ¦¤¤¤ÀÉþ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤«¤éÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤À¤±¤ÇÉ½¸þ¤¤ËÃå¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥²ー¥à¤È¥¹¥±ー¥È¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥²ー¥à°¦¹¥²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±§Ìî¡£¥¹¥±ー¥È¤ÎÎý½¬¤È¥²ー¥à¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¿À¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Öº£¸å¤â»þÃ»¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡¢È¯¸«¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þー¤¹¡×¡Ö»ä¤âÆ±¤¸¿Í¼ï¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ±×¤Ê¾ðÊó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î²Ç¤µ¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ÂÍÑÅª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖÎ¢ÊÖ¤·ÌäÂê¤¬°ì½Ö¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤¹¤®¤ë£÷¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£