広島東洋カープに所属する小園海斗（25）の妻でモデルの渡辺リサさんは12月10日、Instagramを更新。小園と並んだ夫婦ショットを公開した。

「だいすきバスケ観戦」というコメントとともに投稿されたのは、渡辺さんが夫の小園とバスケットボール観戦に出かけた際、客席で撮影した写真だ。渡辺さんは、Bリーグ所属の広島ドラゴンフライズとカープのコラボTシャツを着用しており、Tシャツの下からはスラリとした美脚がのぞいている。小園はダークカラーのジャケットを羽織った私服姿で、無表情のまま隣に並んでいる。



観戦時の小園について、渡辺さんは「盗撮されまくって不機嫌」と説明。さらに「AIで遊びました」とコメントし、小園の表情をAIで加工した写真も公開した。



この投稿には、Instagramユーザーから「百面相の小園くんおもしろ」「まじで可愛いな」「ぱっつん前髪かわいすぎ」「おしゃれになったのはりささんのおかげ」「ほんまにおもしろいww」「このビジュ天才すぎる」「奥さんを守りつつ、自主トレも頑張るんやで！」などコメントが寄せられた。