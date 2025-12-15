アロンソ監督が関係注目のビニシウスと抱擁「我々はみんな団結している」解任報道の中でアラベスに勝利
レアル・マドリーは14日、ラ・リーガ第16節でアラベスのホームに乗り込み、2-1で勝利を収めた。シャビ・アロンソ監督のコメントをアメリカ『ESPN』が伝えている。
直近の公式戦8試合でわずか2勝と不振に陥っていたレアル。前半にFWキリアン・ムバッペのゴールで先制しながら後半に追い付かれたが、FWビニシウス・ジュニオールのアシストからFWロドリゴ・ゴエスの決勝弾が生まれ、公式戦の連敗を2で止めた。リーグ戦17試合を消化し、首位バルセロナと4ポイント差の2位となっている。
今季就任のアロンソ監督をめぐっては、解任の可能性やビニシウスとの関係悪化が取り沙汰されていた。そうした中、アラベス戦ではビニシウスが交代で退く際に抱擁。チームの結束を印象づけた。
アロンソ監督は試合後、「我々はみんな団結しており、良い時もそうでない時もともに戦っている」とコメント。「我々は自分たちのやるべきことに非常に集中している」と語った。
レアルはウインターブレイク前に2試合を残しており、17日のコパ・デル・レイ3回戦でタラベラ(3部)、20日のラ・リーガ第17節でセビージャと対戦する。指揮官は「今日の良い点を継続しなければならない」と話した。
