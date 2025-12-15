±ºÏÂMFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤¬Çð¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¡×
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï15Æü¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤éMFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ(27)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤ÏÃæ±ûÂç»þÂå¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ±ºÏÂ¤Ë½êÂ°¤·¡¢2021Ç¯¤«¤éÀµ¼°²ÃÆþ¡£Å·¹ÄÇÕ¤äAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(ACL)¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Çð¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ºÏÂ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡¢ACLÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌë¤Ë±ºÏÂ¤Î³¹¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢±ºÏÂ¤Î³¹¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMFÂçµ×ÊÝÃÒÌÀ
(¤ª¤ª¤¯¤Ü¡¦¤È¤â¤¢¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯7·î23Æü(27ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
170cm/62kg
¢£·ÐÎò
¥Ó¡¼¥È¥ë¥¤¥ì¥Ö¥ó-ÅìµþV¥¸¥å¥Ë¥¢-ÅìµþV Jr¥æ¡¼¥¹-ÅìµþV¥æ¡¼¥¹-Ãæ±ûÂç-±ºÏÂ
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:110»î¹ç6ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:15»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:11»î¹ç
ACL:11»î¹ç
¥¯¥é¥ÖWÇÕ:3»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÇðÂ¦
¡ÖÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Âçµ×ÊÝÃÒÌÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
¢¦±ºÏÂÂ¦
¡Ö±ºÏÂ¤ò°¦¤¹¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄê´ü´Ö¤ò´Þ¤á¡¢6Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾ÀÜ¤ªÊÌ¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËèÄ«¡¢Âç¸¶¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢·ÙÈ÷¤ÎÊý¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¤Ï¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬Ãå¤ÏÀöÂõ¤µ¤ì¡¢¾ö¤Þ¤ì¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬Îý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï±ÉÍÜËþÅÀ¤Î¿©»ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´Ä¶¤Ï·è¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆüÊÑ¤ï¤é¤º½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¡¢ACLÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌë¤Ë±ºÏÂ¤Î³¹¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤Î°ìÀ¸¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¸å±ç²ñ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢Ëè»î¹çÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Î°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤µ¤ì¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±ºÏÂ¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ËÍ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢±ºÏÂ¤Î³¹¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ×ÊÝÃÒÌÀ¡×
