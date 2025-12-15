

千葉ロッテマリーンズに所属する石川慎吾（32）は12月10日、Instagramを更新。今季限りでロッテを退団した荻野貴司（40）を囲み「ありがとう会」を開催したことを報告した。

「荻さんありがとうございました会。兼 外野手会」とのコメントとともに公開されたのは、荻野を中心に飲食店の前でロッテ外野手たちが記念撮影した写真だ。

参加したのは角中勝也（38）、岡大海（34）らベテラン勢に加え、西川史礁（22）など若手も含めた総勢10名。石川は「荻さん、相変わらず会話のテンポずれてた 笑」と和やかなエピソードを紹介し、さらに「それが荻さん」「respect」とコメントして投稿を締めくくった。

【画像】ロッテ外野手陣に囲まれた荻野貴司（画像は石川慎吾Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「天然荻さん、もっと見たいよぉ」「みんなずっとロッテにいて」「最高メンバーです」「石川さんありがとうございます！」などコメントが寄せられた。