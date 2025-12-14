MLBアトランタ・ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.（27）が12月11日、MLB JapanのInstagram動画に登場し、自身の強肩について語るインタビュー映像が公開された。史上初の「40本塁打・70盗塁」を達成したシーズンを経て、打撃や走塁だけでなく、外野からの圧倒的な送球能力にも改めて注目が集まっている。

【関連】「OPS.787」「防御率1.81」が証明！オリオールズの真のチーム貢献度ランキング：投打のベスト3を徹底分析【2025シーズン振り返り・オリオールズ編】

動画では、試合映像を確認しながらインタビューに応じるアクーニャJr.が、落ち着いた表情で質問に即答。自身のベスト送球については「2021年のピッツバーグ戦」と振り返り、助走なしのフラットフットから投げた一球をお気に入りとして挙げた。さらに「ホームベースからスタジアムの外まで投げられるか？」という問いには、「Yes, 100％ Easy」と自信満々に語り、その身体能力の異次元ぶりを印象づけている。

【画像】インタビュー映像で自身の強肩について語るアクーニャJr.（画像はMLB Japan公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「これほんまにやばかったな」「Cannon」といった驚きと称賛の声が寄せられている。