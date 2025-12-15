Travis Japan¥Ë¥Ã¥ÈË¹¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥âー¥É¤Ç³¹Ãæ¤Ë»²¾å¡ª7¿Í¤Ç¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¤¤¿¤Î!?¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£¼·¸Þ»°³Ý¤Ï¡Ö#¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤½¤Î¤¢¤È¥«¥é¥ª¥±¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTravis Japan¤¬³¹Ãæ¤ÇµÇ°»£±Æ¡ªËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬7¿Í¤Ç¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö#¥È¥é¥¸¥ã¡×¡Ö#ËºÇ¯²ñ¡×¡Ö#¾Ð¤¤¤¹¤®¤¿¡×¡Ö#ºÇ¹â¤Ê¥ä¥Ä¤é²á¤®¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢ÈË²Ú³¹¤ÎÏ©¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿7¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ä¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤Á¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¼·¸Þ»°³Ý¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤Á¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼·¸Þ»°³Ý¤Ï7¿Í¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ©¾å¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡Ö#¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤½¤Î¤¢¤È¥«¥é¥ª¥±¤â¹Ô¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê7¿Í¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö½ÂÃ«¤Ë¤¤¤¿¤Î¡ª¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇºÇ¹â¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£