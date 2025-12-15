『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramで、Snow Manが集合写真を撮影する様子が公開され、注目を集めている。

【画像】Snow Man9人の集合ショット＆撮影風景／『それスノ』で様々な企画にチャレンジしているSnow Man

■カラフルなつなぎ姿で集まるSnow Man。撮影中の和やかな空気感が伝わる1枚

投稿された1枚目では、メンバーカラーの鮮やかなつなぎ姿のSnow Manが集まり、撮影している様子を横から捉えたショットが公開された。

自然と肩を寄せ合い、前のめりになったり顔を近づけたりと、それぞれがリラックスした表情を見せており、撮影現場の和やかな雰囲気がそのまま切り取られたような1枚だ。

宮舘涼太の手には、カメラのシャッターを切るためのワイヤレスリモコンが握られており、まさに撮影中ならではの瞬間であることがうかがえる。

2枚目では、モニター画面に映し出された集合ショットが公開され、全員がカメラ目線で並ぶ姿が収められている。

前列には（左から）宮舘涼太、深澤辰哉、佐久間大介が座り、後列には岩本照、目黒蓮、ラウール、阿部亮平、渡辺翔太、向井康二が並ぶ。

岩本と目黒は手を取り合い、阿部はラウールと向井の肩に手を添える形に。向井は渡辺の背中に体を預けるような体勢を見せており、モニター越しにも9人の仲の良さが伝わってくる。

カラフルな衣装と無邪気な笑顔が重なった今回の投稿に、ファンからは「幸せ空間すぎる」「かわいすぎる」「ずっと9人で笑っていてほしい」「平和な世界線すぎる」「なんかエモくて泣ける」「9人最強」「貴重で尊い」「こちらまで笑顔になる」など、多くの反響が寄せられている。

■『それスノ』で様々な企画にチャレンジしているSnow Man

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/