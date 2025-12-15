ミガロホールディングス <5535> [東証Ｐ] が12月15日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の21.7億円→22.5億円(前期は21.2億円)に3.7％上方修正し、増益率が2.3％増→6.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.2億円→5億円(前年同期は4.8億円)に19.0％増額し、一転して4.4％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループの成長の柱であるDX推進事業は、DX・AI関連人材の拡大とともに、顔認証プラットフォームサービス「FreeiD」の事業拡大に加え、企業のDXを支援するデジタルインテグレーション・システム受託開発の収益性拡大、M&Aの着実な実行（2026年３月期は２社グループ入り）などにより、高い成長率を維持して業績を伸長しております。また、当社グループの収益の柱であるDX不動産事業は、昨今の賃料の上昇による不動産価格の上昇や堅調な需要に支えられ、想定よりも強い業績進捗をしている状況にあります。 当連結会計年度は、景気変動や長期金利上昇圧力といったDX不動産事業の不透明な事業環境、今後の成長を担うDX推進事業への先行投資を勘案し、保守的に業績予想を立てておりましたが、足許における業績の進捗が前回想定よりもさらに強く、2025年11月14日発表の通期連結業績予想発表時点よりも順調に利益が計上されております。特に売上高50億円の前倒し達成にチャレンジしているDX推進事業においては、収益性の向上により、前期に引き続き、事業利益が黒字となる見通しとなってまいりました。これらのことから、DX不動産事業における販売戦略や人員戦略、広告戦略等を、またDX推進事業における投資戦略等を総合的に見直し、2026年３月期の連結業績予想を修正いたしました。 この結果、売上高予想を60,000百万円、営業利益予想を3,000百万円、経常利益予想を2,250百万円、親会社株主に帰属する当期純利益予想を1,370百万円に修正いたしました。なお、当該予想は、当社の実質的前身であるプロパティエージェント株式会社の設立当初から通算し、当社グループにおける売上高及び営業利益の両面で過去最高を更新する予想となっております。※連結業績予想に関する留意事項上記の連結業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

