リボミック <4591> [東証Ｇ] が12月15日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の13.5億円の赤字→12.7億円の赤字(前期は10.1億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の8.3億円の赤字→7.6億円の赤字(前年同期は5.3億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社が、これまで注力して開発を進めているDDS（ドラッグデリバリーシステム）において、アプタマーを用いた核酸医薬の送達技術の開発に成功しており、本技術に対し、核酸医薬開発企業と共同研究契約を締結しており事業収益を計上いたします。 また、網膜疾患を対象として開発を進めておりますRBM-006 プロジェクトにおける非臨床開発の進捗を加味し、当期発生予定の研究開発費の一部を削減できる見込みです。 また、営業外収益において、2025 年７月24 日公表の希少疾病用医薬品等試験研究助成金及び2025 年８月12 日公表の東京大学との社会連携講座終了に伴う受取返還金を計上しております。 この進捗を受けて、事業収益を計上し、営業利益・経常利益・当期純利益が前回発表の業績予想数値を上回る見込みとなりました。 注）本資料に記載した当社の業績予想値に関しては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績などは今後様々な要因により異なる可能性があります。 以上

