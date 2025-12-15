ETF売買動向＝15日大引け、全銘柄の合計売買代金2832億円 ETF売買動向＝15日大引け、全銘柄の合計売買代金2832億円

15日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比20.9％減の2832億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.1％減の1990億円だった。



個別ではｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン高配当利回り ＥＴＦ <1478> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０ <2088> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> など62銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.93％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が3.13％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は6.86％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.76％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.61％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は4.60％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> は3.61％安と大幅に下落した。



日経平均株価が668円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1290億1400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1259億9800万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が151億1800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が146億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が113億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が96億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が78億700万円の売買代金となった。



株探ニュース

