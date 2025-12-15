　15日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比20.9％減の2832億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.1％減の1990億円だった。

　個別ではｉシェアーズ　ＭＳＣＩ　ジャパン高配当利回り　ＥＴＦ <1478> 、ＮＺＡＭ　上場投信　ＮＹダウ３０ <2088> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株 <1494> 、グローバルＸ　メタルビジネス－日本株式 <2646> 、グローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ <425A> など62銘柄が新高値。ＮＺＡＭ　上場投信　フランス国債　７－１０ <2092> 、ｉシェアーズ　米国債２０年超　プレミアム <453A> 、ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債　７－１０ <2091> 、ｉシェアーズ　ドイツ国債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸインバース <1457> など11銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.93％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> が3.13％高と大幅な上昇。

　一方、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> は6.86％安、ｉシェアーズ　ＡＩ　グローバル・イノベーション <408A> は4.76％安、グローバルＸ　半導体　ＥＴＦ <2243> は4.61％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　半導体 <346A> は4.60％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> は3.61％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が668円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1290億1400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1259億9800万円をやや上回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が151億1800万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が146億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が113億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が96億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が78億700万円の売買代金となった。

株探ニュース