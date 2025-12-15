伊織もえ （C）ORICON NewS inc.

　人気コスプレイヤーの伊織もえが、自身のXを更新し、温泉ショットを投稿した。

【写真】デカすぎる！豊満ボディ丸見え　伊織もえの温泉ショット

　先日、伊織は「コミケ当選しました〜　なんと当選報告をすっかり忘れてました！　あなたのサークル「りんりんいおりん」は、12月31日（水）東地区 “A” ブロック 08ab に配置されました。今年も！大晦日にコミケでお会いしましょう！　写真集とカレンダー、頑張って作るので楽しみにしててね！」と報告。

　改めて今回「冬コミは私と温泉に行こう」と冬コミのブースを告知し、温泉写真集のオフショットを投稿した。

　投稿写真では大胆ボディを見ることができ、これにファンは「もおえっど温泉物語助かる」「女神インザお風呂」「スタイル抜群だね」「美しい胸を張る姿やつやつやの肌で横たわる姿　綺麗な曲線を描く伊織もえちゃんに吐息が漏れます」「色白〜っ」などと反応している。