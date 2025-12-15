歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）の長男で、ミュージシャンのWATARU（36）が14日、Instagramを更新。父・長渕の展覧会を訪れた様子を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】父・長渕剛との2ショットや娘たちも含めた3世代ショット

WATARUは、これまでInstagramで、長渕との2ショットや娘たちを含めた親子3世代ショットなどを披露し、「ナイスショット。カッコよすぎる親子」「じいじとお孫さん最高です」などと、話題になっていた。

2025年12月14日の投稿では、長渕の詩画作品を展示している個展『第六回詩画展 希望』を訪れたことを報告。「恥ずかしくてこんな顔で撮ったけど読みながら泣いたわ…。この絵の俺は小学6年生。36歳になったけど、この言葉の通り生きてるよ！そしてこれからも忘れずにそう生きてくよ！！！オトン、オカンありがとう」と、両親への感謝をつづっている。

この投稿にファンからは、「最高のオトンとオカンですね」「素晴らしい家族！！思いに満ちあふれてますね」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）