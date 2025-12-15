¡Ö¤Þ¤É¤«¤È¥Þ¥®¥«¤Ã¤ÆÃ¯?¡×¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¼íÌî±Ñ¹§¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÇ¡¢TVer¤Ç²áµî²ó¤òÌµÎÁÇÛ¿® - ¡Ö1ÏÃ¤Î¼íÌî¤µ¤ó¤¬´°àú¤ËçÓ¤á¤Æ¤ë¡×¡ÖÝµÅ¸³«¤¬¤«¤Ê¤ê´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢MBS¡¦TBS·Ï¡ÖÆü5ÏÈ¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù(Ëè½µÆüÍË17»þ¡Á)¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄêÈÇ¡Ö¼íÌî±Ñ¹§²òÀâÉÕ¤¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12·î14Æü¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁüÉÕ¤¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1ÏÃ¡ÁºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£1¡Á9ÏÃ¤Ï12·î21Æü17»þ29Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥ÈÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡£ÄÌ¾Î¡Ö¤Þ¤É¥Þ¥®¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤É¥Þ¥®¡×½é»ëÄ°¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ä¤¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÉû²»À¼¤Î¤ß¡¢TVer¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÇÛ¿®¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¼íÌî±Ñ¹§²òÀâÈÇ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÇÛ¿®¡£²òÀâÈÇ¤ÎËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤¬¤½¤Î²ó¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¤ª¤Þ¤±¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¡Ö¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î19Æü¤Ë¤Ï1ÏÃ¡Á5ÏÃ¤ÎTVerÁíºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü¤òÆÍÇË¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²áµî²óÌµÎÁÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö10ÏÃ´Ñ¤Æ¤«¤é1ÏÃ´Ñ¤¿¤é¼íÌî¤µ¤ó¤¬´°àú¤ËçÓ¤á¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤ ¼íÌî±Ñ¹§¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¢º£ÅÙ¤³¤½¸«¤Ê¤¤ã°ì½µ´Ö¤·¤«Ìµ¤¤¤Ã¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÝµÅ¸³«¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤«¤Ê¤ê´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤è!!¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
✧┈┈┈¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¡¡¡¡¡¡¡¡ TV Edition ¡¡ £±½µ´Ö ÌµÎÁÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ┈┈┈✧ #¼íÌî±Ñ¹§ ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¤¬ #TVer ¤Ë¤Æ²áµî²óÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ⚡️1¡Á9ÏÃ¤Ï12/21¡ÊÆü¡Ë17:29¤Þ¤Ç💡Íè½µ¤ÎºÇ½ªÏÃ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªhttps://t.co/3Yb3R8dxng#¤Þ¤É¤«¥Þ¥®¥« pic.twitter.com/DBL3112qIy- ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« (@madoka_magica) December 14, 2025
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
12·î14Æü¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁüÉÕ¤¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1ÏÃ¡ÁºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£1¡Á9ÏÃ¤Ï12·î21Æü17»þ29Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥ÈÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡£ÄÌ¾Î¡Ö¤Þ¤É¥Þ¥®¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤É¥Þ¥®¡×½é»ëÄ°¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÉû²»À¼¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ä¤¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÉû²»À¼¤Î¤ß¡¢TVer¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÇÛ¿®¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¼íÌî±Ñ¹§²òÀâÈÇ¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÇÛ¿®¡£²òÀâÈÇ¤ÎËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤¬¤½¤Î²ó¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¤ª¤Þ¤±¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤á¤Æ¡Ö¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢½é¸«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÈ¿±þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î19Æü¤Ë¤Ï1ÏÃ¡Á5ÏÃ¤ÎTVerÁíºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü¤òÆÍÇË¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²áµî²óÌµÎÁÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö10ÏÃ´Ñ¤Æ¤«¤é1ÏÃ´Ñ¤¿¤é¼íÌî¤µ¤ó¤¬´°àú¤ËçÓ¤á¤Æ¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤ ¼íÌî±Ñ¹§¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¿À¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¢º£ÅÙ¤³¤½¸«¤Ê¤¤ã°ì½µ´Ö¤·¤«Ìµ¤¤¤Ã¡×¡Ö¼íÌî±Ñ¹§¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÝµÅ¸³«¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤«¤Ê¤ê´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤è!!¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
✧┈┈┈¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¡¡¡¡¡¡¡¡ TV Edition ¡¡ £±½µ´Ö ÌµÎÁÇÛ¿®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ┈┈┈✧ #¼íÌî±Ñ¹§ ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉÕ¤¤¬ #TVer ¤Ë¤Æ²áµî²óÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ⚡️1¡Á9ÏÃ¤Ï12/21¡ÊÆü¡Ë17:29¤Þ¤Ç💡Íè½µ¤ÎºÇ½ªÏÃ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªhttps://t.co/3Yb3R8dxng#¤Þ¤É¤«¥Þ¥®¥« pic.twitter.com/DBL3112qIy- ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« (@madoka_magica) December 14, 2025
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project