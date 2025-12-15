米アパレルブランド「アメリカン・イーグル」のCMが物議を醸した女優シドニー・スウィーニー（28）は「身だしなみが整った素晴らしい性格の男性」と交際したいという。音楽マネジャーのスクーター・ブラウン氏との交際が噂されているシドニーだが、理想のパートナーとして、「高身長と大きな腕」と共に、その容姿に見合った人格を備えていることが必須と、シビアな条件を明かした。



【写真】交際がうわさされるブラウン氏 腕の太さと胸板の厚さもさすが！

「アルーア」誌でのアマンダ・セイフライドとのインタビューでシドニーはこう明かす。「身だしなみの整った男性が好きだわ。背が高くてハンサムで、美しい目と大きな腕と手を持つ人。でも性格が良くなければ魅力的じゃないけど」「史上最高のイケメンでも、性格がどうしようもなければ終わり。性格が良ければ、それで十分ね。サングラスさえかけていれば完璧でしょ」



そんなシドニーは今年3月、7年間交際した実業家ジョナサン・ダヴィーノとの婚約を解消、9月にはジャスティン・ビーバーの元マネジャーで2022年にヤーエル・コーエンと離婚したブラウン氏との交際の噂が浮上していた。6月にイタリアで開催されたジェフ・ベゾス氏とローレン・サンチェスの結婚式で出会い親密になったという2人だが、ある関係者によると、最近になって関係が真剣なものになってきたという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）