お風呂嫌いの子どもたちも夢中に！303BOOKS「どっぽん！バスボール」

クリエイター「伊豆見香苗」と、2人組バンド「ポップしなないで」がタッグを組んで製作した新作絵本『どっぽん！バスボール』が、2026年2月6日の「お風呂の日」に合わせて303BOOKSより発売。

お風呂嫌いの子どもたちも夢中になる、バスボールから広がる不思議な冒険の世界を描いた一冊が登場。

303BOOKS「どっぽん！バスボール」

発売日：2026年2月6日（お風呂の日）

価格：1,650円(税込)

作：伊豆見香苗 ポップしなないで

発行元：303BOOKS

サイズ：横210mm × 縦200mm

「#GIFの伊豆見」で知られるクリエイター伊豆見香苗と、独特な世界観を持つ音楽ユニット「ポップしなないで」による異色のコラボレーションが実現。

お風呂がつまらないと感じている主人公のもとに不思議なバスボールが現れ、湯船に入れた瞬間から始まる大冒険を描きます。

物語の世界観を彩るテーマソングも「ポップしなないで」によって制作され、同時リリース。

絵本と音楽の両面から楽しめるエンターテインメント作品です。

マジカル☆バスボール☆アドベンチャー

バスボールが溶けたお風呂場は、たちまち別世界へと大変身。

湯気の向こうには「おかしの国」や「遊園地」「ジャングル」、さらには「おばけの国」まで広がっています。

伊豆見香苗が本作のために挑戦した手描きイラストは、細部まで描き込まれており、ページをめくるたびに新しい発見があるのも魅力。

小さなキャラクターたちが自由に動き回る様子を眺めたり、探し絵遊びを楽しんだりと、長く愛読できる工夫が凝らされています。

著者プロフィール

伊豆見香苗（文・絵・企画）

沖縄県出身。アニメ、イラスト、漫画など幅広く手掛けるクリエイター。

代表作『えっびっ』のLINEスタンプや、テレビ東京「シナぷしゅ」のアニメ制作など多岐にわたり活動中。

ポップしなないで（文・企画）

Vo.Key.かめがいあやこ、Dr.かわむらによる2人組バンド。

どこか寂しげだが前向きな歌詞と、表情豊かなボーカルで独自の世界観を表現。

今回のコラボでは、絵本のストーリー制作に加え、テーマソング「どっぽん！バスボール」も担当しています。

絵本の世界に「どっぽん！」と浸り、親子でのお風呂時間が待ち遠しくなる一冊。

303BOOKS「どっぽん！バスボール」の紹介でした。

