¡Ú¥³¥é¥à¡ÛÃæ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¶¯¹Å¤Ê¤Î¤«
Ãæ¹ñ¤ÎÆüËÜÃ¡¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤å¤¦¤¿¤óÇú·â¥ì¥Ù¥ë¤À¡£Âç¤¤¯5¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤¬¤¢¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï³°¸òÅª°µÎÏ¡£ÀïÏµ³°¸ò¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¡Ö±ø¤¤¼ó¤òÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ë½¸À¤â¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¤¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÀ¤ÏÀÀïÁè¡£È¿Æü¤òÏ¢Æü¶«¤ÖÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï²ÐÌô¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¤ÄÌÜ¤Ï·ÐºÑ¶¼Ç÷¡£ÆüËÜ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òËÉ¤®¡¢ÆüËÜ´Ñ¸÷¼«À©Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£4¤ÄÌÜ¤ÏÊ¸²½¸òÎ®¤ÎÃæÃÇ¡£Ãæ¹ñÆâ¤ÎÆüËÜ¸ø±é¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¿·Â¤¸ì¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£5¤ÄÌÜ¤Ï·³»ö¶¼°Ò¡£À¾³¤¡Ê¥½¥Ø¡¢²«³¤¡Ë¤Ç¼ÂÃÆ¼Í·â·±ÎýÃæ¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¶¯¹Å¤Ê¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ»þ»öÉ¾ÏÀ²È¤ÎûçææÊ¸»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Ãæ¹ñ¤Î4¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ËÆ±»þ¤Ë¿¨¤ì¤¿ÏÃ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡£ÂæÏÑÌäÂê¤Ø¤Î²ðÆþ°Õ»×¤ò¼¨º¶¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÎò»Ë¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡£Ãæ¹ñ¤ËÆüËÜ·³¹ñ¼çµÁ¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤¿¡£3¤ÄÌÜ¤ÏÀ¯¼£¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡£ÌäÂê¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È´Ú¹ñ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Ë½Ð¤Æ¡¢½¬¼çÀÊ¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î¹³µÄ¤¬¡Ö»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÊÊô¼¨¡Ë¡×¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ´Êý¸þÅª¤ÊÆüËÜ°µÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£4¤ÄÌÜ¤ÏÀïÎ¬¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¤òº£²ó¤³¤é¤·¤á¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¹ñ¤âÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¡£
¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£Åª´íµ¡¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³°Éô¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£·³Éô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©ÎÏ¼å²½¡¢·ÐºÑ°²½¡¢·ò¹¯ÌäÂê¤ò½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Î3Âç´íµ¡¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸ß¤¤¤ËÂà¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î°²½¤¬·ÐºÑ¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦´ÉÍý¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤¬È¿Æü¥Ç¥â¤äÆüËÜÀ½ÉÊÉÔÇã±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯11·î¤ËÃæ¹ñ¿¼圳¤Ç¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº¢¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÆü¤Î³ëÆ£¤Ï´Ú¹ñ¤ËÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤ë¡£1¤ÄÌÜ¡¢ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£²¼¼ê¤¹¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤«¤éËª¤Î·²¤ì¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£2¤ÄÌÜ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃæ¹ñ¤ÎÊóÉü¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£3¤ÄÌÜ¡¢Ãæ¹ñ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤ËÊÆ¹ñ¤Î½õ¤±¤ò¼õ¤±¤ë¹Í¤¨¤Ï¤ä¤á¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¡£¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ºË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥æ¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¥ë¡¿Ãæ¹ñ¸¦µæ½êÄ¹¡¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥é¥ÜÂåÉ½