サンタに変身して楽しむ！ジョイポート淡路島「クリスマスRIB」

ジョイポート淡路島株式会社が運営する「淡路島アドベンチャーRIBライド」にて、乗船客全員がサンタクロースに変身してクルージングを楽しめる冬の特別企画「クリスマスRIB」が、2025年12月25日まで期間限定で開催中。

淡路島の美しい海を高速で駆け抜けるスリル満点のアクティビティが、クリスマスならではのユニークな演出で展開されます。

ジョイポート淡路島「クリスマスRIB」

開催期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

場所：淡路島アドベンチャーRIBライド 発着所(南あわじ市福良)

料金：乗船料金のみ(中学生以上 8,000円、小学生 4,000円)

特典：サンタ帽・防寒着等の無料レンタル、ホットドリンク、GoPro動画プレゼント

「冬の淡路島で最高の思い出を」をテーマに、寒さ対策とエンターテインメントを両立させた特別企画。

海風の寒さを防ぐために用意された「赤色の防寒着」と「サンタ帽」を着用することで、参加者は一瞬にして「全身サンタクロース」に変身。

真っ赤な衣装に身を包んだサンタたちが、冷たい海風を切り裂きながら海上を疾走する、非日常的な光景と体験を楽しめます。

全身サンタに変身して冬の海へ

サンタ帽と赤い防寒着を身につければ、写真映え抜群の「全身サンタ」が完成。

見た目の楽しさはもちろん、防寒対策も万全なため、12月の海上でも安心してアクティビティを満喫できます。

家族や友人同士でサンタになりきり、特別なクリスマスのひとときを共有できる企画です。

臨場感あふれるGoPro動画プレゼント

乗船中の興奮と感動の瞬間を記録した「GoPro動画」のプレゼントサービスを実施。

公式LINEを友達登録するだけで、RIBボートならではの疾走感や、スリルを楽しむリアルな表情を収めた動画を受け取ることができます。

桟橋から海へ飛び出すワクワク感や、海面を滑走する爽快感を、思い出としてそのまま持ち帰ることが可能です。

冬の淡路島を舞台にした、エキサイティングで心温まるクリスマス体験。

ジョイポート淡路島「クリスマスRIB」の紹介でした。

