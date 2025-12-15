老舗声優事務所・株式会社81プロデュースと、AI音声技術をグローバルでリードするイレブンラボジャパン合同会社が15日、業務提携することを発表しました。

今回の業務提携で８１プロデュースは、所属の声優の声を必要に応じて随時、イレブンラボに登録し、イレブンラボは多言語化するためのプラットフォームや技術の提供を行い、「日本語のコンテンツを、オリジナル声優の声質を保ったまま多言語化して世界に届けることで、日本のコンテンツ産業への貢献を進めていく」と今後について明かしました。

近年、声優業界では声優の声が無断盗用され、AI生成された音声が不正に利用される事例が国内外で増加。日本が誇る財産である声優の声の保護が業界全体の喫緊の課題になっていました。





今回の業務提携で創業45周年を迎え、400名以上の声優を抱える老舗事務所である「８１プロデュース」は、業界が抱える課題に一石を投じることになります。

またイレブンラボは、「声を守る技術」＝VoiceCAPCHA・デジタル透かし・C2PA準拠などにより、その声が本物であることを確認でき、不正利用を防ぐ仕組みを確立。また、​デジタルに登録する声の品質が非常に高いことで 、声優本人の声質やトーンを維持したまま多言語化し、世界中の視聴者に作品を届けることができる点に強みを持っています。

両社の提携により、「声優それぞれの声を、声質やトーンをそのままに多言語化して世界中に作品を届けることが可能になる」と抱える課題解決に向けた期待感を示すと「単なる音声登録や技術提供にとどまらず「日本語の文化」「声優のアフレコ文化」を守り継承しながら、声優の価値を世界に広げる文化的な挑戦です。」と伝えました。

■声優の声がグローバル展開されるまでのプロセス



・８１プロデュースは、所属する声優の声を必要に応じて随時、イレブンラボの技術を使って登録



・イレブンラボは登録された音声をもとに、許諾を得たアニメ／ナレーション／番組などのコンテンツを多言語化



・イレブンラボの技術を通して、元の声優の声はその魅力を損なうことなく、29カ国語もの多言語に生成される



・そのコンテンツがグローバルに配信され、世界中のファンが、元の声優の声のニュアンスを保ったまま各言語で作品を鑑賞可能になる

これにより、

「日本語の声優」＋「多言語の声優」＝「ハイブリッド声優」という

新しい概念が生まれ、声優の活躍領域は世界へと大きく広がります。

■８１プロデュースとイレブンラボが本提携を進めることで目指す社会的意義と業界へのインパクト



・日本の文化を守りながら、日本のコンテンツ産業とグローバル市場の接続を支援

・これまで業界の課題でもあった吹き替えによる多言語化のスピード・コスト構造を低下

・海外市場での日本発コンテンツの競争力向上を支援

・声優自身の声の権利の保護と新しい収益機会の創出

・コンテンツ制作の負荷軽減による、制作現場の生産性改善

今回の提携に関して、広報文では「本提携は、声優・クリエイター・制作会社・ファンすべての方にとって価値をもたらすものとなります。」と、記しています。

■代表者コメント■

◆８１プロデュース 代表取締役社長：南沢 道義

「国産初のテレビアニメシリーズ『鉄腕アトム』の誕生・放送から６0数年の時間が流れました。アニメ産業は世界へ大きく羽ばたき、次々と話題作が生まれ声優業界も賑やかにその一翼を担ってまいりました。

まもなく私達８１プロデュースは創業45周年の節目を迎えます。

その節目の年に「生成AI」問題は登場し、声の保護、アフレコ文化の継承、作品の多言語化、等をテーマに世界屈指のAI技術を持つイレブンラボさんと向き合うことになりました。

大平透さん、小原乃梨子さん、・・・・ご指導いただいた大先輩の声が蘇える！

そんな胸が熱くなるご提案もいただき、声優とAIは共存しコンテンツが拡大・発展する時代へ進むと思います。

自分自身の日本語の声とAI技術で多言語化された声を持つ『ハイブリッド声優』が誕生します。

私達の大切に育んできた芝居、技術、プロデュースが生成AIと向き合うことに、様々なご意見のある中で私たちは踏み出してみます。

次世代の仲間たちや後輩たちが安心して生成AIと向き合い、真のビジネスパートナーとなることを心から願っています。」

◆イレブンラボ Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元

「日本の声優が持つ高い表現力と独自の文化は、世界のコンテンツ産業において非常に大きな価値を持っています。今回の取り組みは、その文化的資産を尊重しながら、最先端のAI技術を通じて新しいビジネス機会へとつなげるものです。

イレブンラボによる声を守る技術と、オリジナルの声を保ったまま多言語化できる技術の両輪を提供することで、作品のグローバル展開の加速、日本発のクリエイティブ産業のさらなる拡大を支援してまいります。」



