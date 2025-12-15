さすがのテクニックだ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が12月13日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。足つぼパターゴルフでカップインを連発させ、スタジオを盛り上げた。

【映像】腕前プロ級 藤森慎吾のパターテクニック

文字通りカフェがコンセプトの当番組は、ボートレース予想やミニゲームで楽しむ内容。中盤には、ボートレース場の大時計にちなんで「12秒足つぼパターゴルフ」を実施した。ここで、進行役が「藤森さんはゴルフ得意ですもんね。番組もされてますし」と振ると、藤森は「ゴルフは好きだからね」とひと言。「私は休みがあったらゴルフしかしてないですからね」と述べ、「最高いくつでしたっけ？スコア」との質問には自信満々に「73ですね」と答えた。

これに共演者たちが「すごい！」「プロ！」などと感心するのを尻目に、藤森は足つぼマットの上に。その瞬間、「いやー、待って！」「うわっ」などと悲鳴を上げるも、いざ始めると1打目、2打目、3打目と連続で成功させた。4打目こそ、カップ内のボールにはじかれて入らなかったものの、この結果には一同が「ええー！？」「すごすぎない？」「尊敬する」などと拍手喝采。視聴者からも「すごいな」「うますぎて笑えん」「うっま」「シンプルすごい」「ゴルフ部だったのか？」「びっくりして終わりww」といったコメントが寄せられた中、藤森は「こんなもんよ。すみませんね、何もおもしろくなくてごめんなさい」「飛んだ球は見なくていい。まっすぐ打ち出せれば」などと余裕の表情を見せた。

