¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î15Æü¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëÍèÇ¯¾åÈ¾´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡ØJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÅìÀ¾¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J£±Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÇJ£±¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿17¥¯¥é¥Ö¤Ë¡¢J£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ò²Ã¤¨¤¿·×20¥¯¥é¥Ö¤¬»²²Ã¡£ÅìÀ¾10¥¯¥é¥Ö¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¦¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§EAST¡ÊÅìÃÏ¶è¡Ë
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
FCÅìµþ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢§WEST¡ÊÀ¾ÃÏ¶è¡Ë
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¡¡J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î¤«¤é£¶·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Î£²ÃÊ³¬Êý¼°¤Ç¼Â»Ü¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆ±¤¸½ç°ÌÆ±»Î¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë½ç°Ì·èÄêÀï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏPKÀï¤ò¹Ô¤Ê¤¦´°Á´·èÃåÊý¼°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë¤è¤ë¾º¹ß³Ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï26-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°È¯Â¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°ÆÃÊÌÂç²ñ¡£ÅìÀ¾¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿20¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
