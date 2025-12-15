藤木直人、初ホノルルマラソン挑戦で完走！ 爽やかな姿に「強すぎる」「こんなに早く走れるのか！」反響
俳優の藤木直人さんのスタッフが運営する公式Xアカウントは12月15日、投稿を更新。アメリカ・ハワイ州オアフ島で開催された「JALホノルルマラソン2025」に参加し、完走したことを報告しています。ファンからは祝福と称賛の声が集まりました。
【写真】藤木直人、爽やか過ぎる完走ショット
この投稿にファンからは、「ハワイから爽やかにマラソン完走報告できる藤木直人、強すぎる お疲れさまでしたーー！」「忙しい中でしっかり走り切るの、本当に尊敬です。ホノルルの景色と応援を力に完走されたんでしょうね」「有言実行ですね。やっぱり、直人さんは凄いです」「ラストのペース上げ、すばらしかったです！」「やっぱりすごいなぁ。初マラソンで完走してこんなに早く走れるのか！ 私も頑張ります！」との声が寄せられています。
2026年1月から、篠原涼子さん主演のドラマ『パンチドランク・ウーマン』（日本テレビ系）の出演が控えている藤木さん。ゆっくり休んで、英気を養ってほしいですね。
(文:勝野 里砂)
【写真】藤木直人、爽やか過ぎる完走ショット
ホノルルマラソンを完走同アカウントは「ハワイ・ホノルルから藤木直人です JALホノルルマラソン2025 藤木直人 無事に完走しましたー！！」と、藤木さんのコメントをつづり、写真と画像を1枚ずつ掲載しました。写真には、メダルを持った藤木さんの姿が写っています。今回のマラソンについて「フィニッシュタイムは4時間23分26秒！」だったようで、「たくさんの応援、ありがとうございました！」と、お礼の言葉も述べています。
初めての挑戦藤木さんのスタッフは14日に更新したXで、出走前の藤木さんを動画で公開していました。動画内で藤木さんは、「今から人生初マラソンに挑戦したいと思います。ちょっとあいにくの雨でどうなるかわからないですけど、這ってでもゴールするぞ！」と、意気込みを語っています。
2026年1月から、篠原涼子さん主演のドラマ『パンチドランク・ウーマン』（日本テレビ系）の出演が控えている藤木さん。ゆっくり休んで、英気を養ってほしいですね。
(文:勝野 里砂)