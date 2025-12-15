老後に住みたい「徳島県の自治体」ランキング！ 2位「鳴門市」を抑えた1位は？【2025年調査】
一年の区切りとなるこの時期、人生設計を改めて見つめ直し、理想の暮らしを追求したいと考えるかもしれません。日々の暮らしの利便性と心の豊かさが両立する自治体はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部は12月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「老後に住みたい自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、老後に住みたい「徳島県の自治体」を紹介します！
回答者からは「大阪からは近く、自然が多くて心地がいい 安全に暮らせそうで海も見れそう」（10代男性／大阪府）、「雄大な鳴門海峡の渦潮や穏やかな自然環境に恵まれ、関西圏へのアクセスも良いから」（20代男性／山口県）、「海が近く自然豊かで、静かにのんびり暮らせそうだから。」（20代女性／長崎県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「利便性がいい他、医療施設や商業施設が充実していると思うから」（50代男性／東京都）、「病院もあるし街の雰囲気もゆったりなので老後によさそう」（20代女性／兵庫県）、「県庁所在地であり、交通や医療機関の整ったところでしょうから、老後はここに住みたいです」（60代男性／新潟県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
