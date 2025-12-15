サッカーU-22日本代表選手発表 碇明日麻＆道脇豊が海外から招集 全日本大学サッカー選手権出場中の選手も
日本サッカー協会(JFA)は15日、U-22サッカー日本代表のIBARAKI Next Generation Cup2025のメンバーとスケジュールを発表しました。
21日からトレーニングに入るU-22日本代表は、24日に準決勝でU-21関東大学選抜と対戦。3位決定戦・決勝は27日に予定されています。
メンバーには、ハノーファー96の碇明日麻選手とSKベフェレンの道脇豊選手の2人が海外から選出されています。また、大学生からも8人が選ばれました。
なお、現在行われている全日本大学サッカー選手権に出場中の選手は、遅れてチームに合流します。
大岩剛監督の下、戦いが始まります。
▽U-22 日本代表選出メンバー
【GK】
12 小林将天（FC東京）
1ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
【DF】
19 塩川桜道(流通経済大)
15 市原吏音(RB大宮アルディージャ)
3郄橋仁胡(セレッソ大阪)
7梅木怜(FC今治)
5関富貫太(桐蔭横浜大)
2永野修都(ガイナーレ鳥取)
21 土屋櫂大(川崎フロンターレ)
25 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
22 森壮一朗(名古屋グランパス)
【MF】
14 大関友翔(川崎フロンターレ)
16 小倉幸成(法政大)
4石渡ネルソン(いわきFC)
27 碇明日麻(ハノーファー96/ドイツ)
26 矢田龍之介(筑波大)
18 佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)
6嶋本悠大(清水エスパルス)
13 川合徳孟(ジュビロ磐田)
10 古谷柊介(東京国際大)
17 久米遥太(早稲田大)
8齋藤俊輔(水戸ホーリーホック)
20 ンワディケ・ウチェブライアン世雄(桐蔭横浜大)
9横山夢樹(FC今治)
24 道脇豊(SKベフェレン/ベルギー)
11 石橋瀬凪(湘南ベルマーレ)