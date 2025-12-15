元フィギュアスケートの世界女王で、プロスケーターでタレントの安藤美姫が１４日に自身のインスタグラムを更新。「コンサートを観にＮＨＫホールに行かせていただきました」などと記し、今年のショパンコンクールで優勝したピアニストのエリック・ルーとの２ショットなどを投稿した。

安藤が鑑賞したのはＮＨＫ交響楽団１２月定期公演Ｃプログラム。「ピアニストのエリックさんとのご縁でご招待いただき素敵な空間を一緒に過ごせた事 とても嬉しく特別な時間になりました」とつづった。１１月に放送されたＮＨＫスペシャル「密着！ショパンコンクール 〜若き日本人ピアニストの挑戦〜」にも登場し、日本人出場者の師匠でもあったピアニスト。「テレビでショパンコンクールを見て絶対に生で聴いてみたいと思っていたので本当に幸せな時間でした」と感激した。

フォロワーからも「大好きな安藤美姫さんとエリックさんのショットが見れてとても嬉しいです♥♥」「この方のバラ１で 羽生さんが選手時代に名演技、名記録を残されたのですね」「キレイですね」などとコメントが寄せられた。