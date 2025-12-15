中村仁美アナ「10分で完成」子どものための手作り弁当に反響「愛情感じる」「健康的で美味しそう」
【モデルプレス＝2025/12/15】フリーアナウンサーの中村仁美が12月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。短時間で手作りした弁当を公開した。
【写真】46歳元フジアナ「10分で完成」栄養バランス考えた手作り弁当
中村アナは「10分で完成」と記し、手作り弁当の写真を投稿。「今日はスクール→部活」「お昼を食べる時間があまりないので合間でサクッと食べられるよう大っきいオニギリ2つとバナナ」と説明し、スープジャーに入った具沢山の豚汁なども添えた栄養バランスの考えられた弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「参考になる」「豚汁あったまる」「愛情感じる」「健康的で美味しそう」といったコメントが寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】46歳元フジアナ「10分で完成」栄養バランス考えた手作り弁当
◆中村仁美アナ「10分で完成」手作り弁当披露
中村アナは「10分で完成」と記し、手作り弁当の写真を投稿。「今日はスクール→部活」「お昼を食べる時間があまりないので合間でサクッと食べられるよう大っきいオニギリ2つとバナナ」と説明し、スープジャーに入った具沢山の豚汁なども添えた栄養バランスの考えられた弁当を披露した。
◆中村仁美アナの投稿に「愛情感じる」と反響
この投稿に、ファンからは「参考になる」「豚汁あったまる」「愛情感じる」「健康的で美味しそう」といったコメントが寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】