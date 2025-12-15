Travis Japan、メンバー全員で忘年会開催 街中での自撮りに「仲良すぎ」「最高のグループ」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】Travis Japanの松田元太と七五三掛龍也が15日、自身のInstagramを更新。メンバー全員で忘年会をしたことを明かした。
【写真】STARTOグループ全員集結 夜の街中に出没
松田は「＃忘年会」「＃笑い過ぎた」「＃最高なヤツら過ぎる」のハッシュタグとともに、メンバー全員で忘年会をしたことを報告し、街中で自撮りした集合写真を公開した。
さらに、七五三掛も「トラジャ忘年会」のコメントとともに、松田が投稿した写真とは異なるアングルの自撮り写真を公開し、「ご飯食べてそのあとカラオケも行った」と詳細を伝えていた。
この投稿に「仲良すぎ」「最高のグループ」「オーラ隠しきれてない」「楽しそう」「忘年会揃ってできてよかったね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆トラジャ、仲良し自撮りショット公開
◆松田元太と七五三掛龍也の投稿に反響
