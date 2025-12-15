焼豚で麺が見えない…“雑味がない”スープが特徴の「ラーメンチェーン」が新店舗をオープン
国内外で多彩なジャンルの飲食店事業を手掛ける株式会社麺食は、2025年12月20日(土)に「喜多方ラーメン坂内 仙台吉成店」をグランドオープンする。
喜多方ラーメンの御三家といわれる「坂内食堂」の食文化を受け継ぐ全国チェーン「喜多方ーメン坂内」。創業は1988年。「手作り」と「出来立て」にこだわり、現在、国内に72店舗、海外に10店舗展開している。コンセプトは「毎日食べても飽きない味」。あっさりしながらもコク深いスープと太めの平打ちちぢれ麺、自家製のトロ旨焼豚（チャーシュー）が特徴の一杯だという。
喜多方ラーメン坂内のルーツとなった「坂内食堂」
そんな「喜多方ラーメン坂内」が新店舗「仙台吉成店」をオープンする。1人でも気軽に利用できるカウンター席と、友人や家族での来店に最適なテーブル席も用意。広い駐車場も完備している。
■店舗情報
・店名：喜多方ラーメン坂内 仙台吉成店
・住所：〒989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成台2丁目1-10
・席数：41席(テーブル 30席 / カウンター 11席)
・オープン日：2025年12月20日（土）
・営業時間：11:00〜21:00 (ラストオーダー 20:30)
・定休日：年中無休
※モバイルクーポンは利用不可
■坂内のこだわり
独自配合の小麦粉に多くの水分を含ませた多加水麺を使用している。麺に独特の“ちぢれ”があることで、スープが絡みやすいのが特徴のラーメン。長年の試行錯誤を経て製法を確立した自家製の焼豚は店の自信作。絶妙な厚さに切り分けられているのもポイント。スープは豚ガラのみを使用した透明感のある仕上がりで、雑味がないという。
平打ちちぢれ麺
自家製の焼豚〈おすすめメニュー〉
●焼豚ラーメン
肉で麺が見えない…手作りトロ旨焼豚(チャーシュー)が特徴の不動のNo.1メニュー。
不動のNo.1メニュー「焼豚ラーメン」
●ねぎラーメン
特製ピリ辛ダレを絡めた細切りねぎが魅力。「坂内食堂」に逆輸入された人気商品。
ねぎラーメン
●和風冷やしラーメン
かつおだしの冷たいスープが人気。
和風冷やしラーメン