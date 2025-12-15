生食感チェルシーをキャラメルチョコでサンドした土産菓子発売【北海道エリア限定】

道南食品は、「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」(6個入り、税込1,382円)を新たに発売する。

2025年12月15日の新千歳空港 総合土産品店での発売を皮切りに、北海道エリア限定の土産菓子として順次道内の販路を拡大する。

〈好評の生食感チェルシー×キャラメルチョコの新商品〉

北海道限定で販売している「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」が好評だったことから、生食感チェルシーブランドのさらなる可能性を見出すため、開発をスタート。

道南食品には、キャラメルとチョコレートの製造設備があることから、生食感チェルシーとキャラメルチョコレートを組み合わせた菓子を開発したという。

「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」は、函館市ふるさと納税の返礼品の一部として数量限定で提供していた。その後、一般ルートでの販売準備が整ったことから、今回、北海道限定での販売を開始することにした。

北海道生食感チェルシーバタースカッチ味

◆「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド」

“北海道生食感チェルシーバタースカッチ味”を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドした。

北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味

内容量:6個入り

希望小売価格:1,382円(税込)

賞味期限:9ヶ月

発売エリア:北海道内限定

販売チャネル:北海道内の観光土産品取扱店

【発売日一覧】

2025年12月15日:新千歳空港 総合土産品店 先行発売開始

2025年12月29日:札幌市内2店舗(北海道四季マルシェ ココノススキノ店、北海道みやげ たぬきや)

2026年1月20日:全道土産品店･一部道の駅