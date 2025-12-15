記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。

「爆弾」（永井聡監督）で狂気をはらんだ謎の中年男を演じ、助演男優賞に輝いた佐藤二朗（５６）は別映画のロケ中のためこの日は欠席。ビデオメッセージで最高の笑顔を見せ、会場を爆笑の渦に巻き込んだ。

「本当に行きたかったんですけれども撮影している映画が、どうしてもこの日を外せないということでコメントで失礼します」と、まず頭を下げた佐藤。

「報知映画賞は何年か前に本木雅弘さんが助演男優賞をお獲りになった時に花束ゲストとして出席したことがありまして、その時に、その会場に山田洋次監督や吉永小百合さんがいらして、樹木希林さんとかいらして、えらいところに来たなと、その時思ったんですけど、その何年か後に自分が助演男優賞をいただいてでですね…」と感慨深げに振り返ると「こういう挨拶って杓子定規にうれしいとか感謝とか感慨深いって言葉しか出てこないんですけど、本当、そうなんです。マジうれしいです。マジ感謝です」と熱く口にした。

その上で「僕みたいな壁みたいな…。臼ですね、臼、臼。餅をつく…。僕みたいな臼みたいな顔をしたなんの変哲もない中年オヤジが真ん中あたりにいるというのは口幅ったい言い方になりますが、日本の映画界、日本のエンタメ界にとって悪いことではないというのがあったんで、報知映画賞、マジうれしい。マジ、ガッツポーズです。めっちゃうれしい」と感謝。原作者の呉勝浩さん始めスタッフ、キャストの名前を次々とあげた上で「なにより、この作品を撮り逃がさないでいてくれた、撮りこぼさないでいてくれたすべての方に本当にマジ感謝です」。３０代で映像の道が開けた遅咲き俳優は「マジ」連発の感謝の言葉でスピーチを締めくくった。

◆爆弾 酒に酔いトラブルを起こした“スズキタゴサク”と名乗る中年男（佐藤二朗）が警察に連行される。スズキは、都内に仕掛けられた爆弾の存在を予告し、やがて実際に爆発事件が発生。尋問に対し謎めいたクイズを出し、刑事・類家（山田裕貴）たちを翻弄する。

◆佐藤 二朗（さとう・じろう）１９６９年５月７日、愛知県生まれ。５６歳。劇団での活動を経て、２０００年にＴＢＳ系ドラマ「ブラック・ジャック２」出演を機に、映像にも活躍の場を広げる。０８年、テレビ朝日系「拝啓トリュフォー様」で地上波ドラマ初主演。福田雄一監督作品で重宝され、１１年テレビ東京系「勇者ヨシヒコ」の仏役が話題に。主な作品はドラマ「浦安鉄筋家族」、映画「さがす」など。