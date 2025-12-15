◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア（１２月１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の記者会見が１５日、都内のホテルで行われ、ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２６）＝米国、帝拳＝が、ＷＢＯ世界同級４位の桑原拓（３０）＝大橋＝との４度目の防衛戦へ闘志を見せた。

「コンディション？ たった一言。準備万端です」と自信を見せたオラスクアガ。桑原については「すごく真剣そうな顔をしているね」とニヤリ。これには少し緊張気味で表情が硬かった桑原も、笑みをこぼした。

当初は同級１２位・飯村樹輝弥（２７）＝角海老宝石＝の挑戦を受ける予定も、飯村の負傷により挑戦者が桑原に変更となった。王者は動じることなく、米ロサンゼルスで、名伯楽ルディ・エルナンデス・トレーナーの指導を受けてスパーリングを重ねてきた。今月２７日にサウジアラビアでスーパーバンタム級初戦を戦う親友の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝と刺激し合ってハードな練習に耐えてきた。４日の来日後も、同興行に出場するＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝、桑原と対戦経験がある元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝らと実戦練習を重ねた。

目標には、ＷＢＯ王座を５度防衛すると贈られる「リング（記念指輪）」だという。「今の自分にとっての最優先事項はリングの獲得です」と話していたオラスクアガは「４度目の防衛戦になるので、自分の強さ、そしてコンディションをしっかりと試合に出せるようにしたい」と力を込めた。試合のキーポイントを聞かれたエルナンデス・トレーナーは「右手と左手でしっかりとパンチを当てること。それだけのシンプルなものだと思っている」とニヤリ。そして「何も複雑なことはない。勝つにはしっかりパンチを当てていくこと。そして当人の意思、高い志が勝利に導いてくれる」と言葉の意味を補足した。

オラスクアガは２０２３年４月に世界初挑戦。ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界ライトフライ級統一王者・寺地拳四朗（ＢＭＢ）に挑んだが９回ＴＫＯ負けを喫した。それでも２４年７月のＷＢＯ世界フライ級王座決定戦で加納陸（大成）を３回ＫＯで下し、念願の世界王座を獲得した。今年３月のＶ２戦では京口紘人（ワタナベ）に判定勝ち。９月にファン・カルロス・カマチョ（プエルトリコ）を２回ＴＫＯで下し、３度目の防衛に成功している。

戦績はオラスクアガが１０勝（７ＫＯ）１敗、桑原が１４勝（９ＫＯ）２敗。