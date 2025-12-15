「レース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

三人寄れば文殊の知恵…ではなかろうが、ペラ調整に操縦技術、水面状況などなど、１３１期の女子レーサー３人がそろってみれば、全員が予選を突破してみせた。初水面の大広咲季（香川）は２走目から自身初の３連勝と豪快ターンで沸かせれば、登みひ果（兵庫）、井上遥妃（徳島）は序盤こそ、気配さっぱりだったが互いのアドバイスで舟足一変。グッと巻き返して準優進出を決めてみせた。“同期の絆”をここにしたためておきたい。

尼崎ボートで、７日から始まった「ヴィーナスシリーズ第１８戦 尼崎プリンセスカップ」でのこと、登、大広、井上の１３１期トリオがあっせんされ、地元の登は背中に１３１期の名前がプリントされたＴシャツ姿でピットを駆け回り、“同期愛”をうかがわせた。

序盤から身ぶり手ぶりでターンの走り方をお互いにアドバイスしたり、「地元用のペラで走っていたけど、途中でアドバイスをもらって叩き変えたら足が良くなった」（登）とその走りを見た客観的な助言を取り入れて調整した結果は、全員が予選ラストの勝負駆けを成功して１８人の準優メンバー入りを果たした。

年齢が一番年下で妹キャラという井上は「３人で乗れるなんて本当にうれしい」と満面の笑みで喜び、３人そろって健闘をたたえ合っていた。ところが神様のいたずらか、準優勝戦では、３人はそろって同じレースでの登場に。大広は「３人一緒に優勝戦乗れることはあるんですかね？」と模索していたが、出した答えは「３人での１着同着！」とにこり。

それぞれ１着、そして優出を目指した準優戦は登が３着、井上が４着、大広が６着に終わったが当然、３人の目標はまだまだこんなところにある訳はない。登も大広も井上も「もっと上のところで一緒に優勝戦を走れるように頑張ります」ときっぱり。

１３１期はＧ１戦も出場している石本裕武（大阪）、優勝歴のある田中駿兵（徳島）、山下拓巳（兵庫）、山口晃朋（静岡）らもメキメキと力をつけている。

記者にとっては娘や息子のような年齢の選手たちだけに、無事之馬ではないが、ケガだけはないよう、それぞれがそれぞれの成長曲線を描いていってほしい。その姿をずっと見守り続けていきたい。（尼崎ボート担当・中村博格）