タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新。

自身の体調不良について綴りました。



【写真を見る】【 小野真弓 】 原因不明の体調不良 「湿疹が治らず とんでもない事に」「ホラー映画並の悪化」 病院で検査受け 「顔とか見えるところに 出ないのが救い」





９日のインスタグラムで、小野真弓さんは、病院を訪れたことを明かし「お腹と背中を中心に湿疹が とんでもなーーーーい事に」と、投稿。

小野さんは、動物保護活動に取り組んでいることもあり「最初、お外の猫たちと関わる際に いろんな菌に触れることがあるので、、 気をつけてはいても、 何かの菌をもらってしまったのか と 思ってましたが、 どーやらー たぶんーー 今のところー 自分の免疫疾患が原因の模様。。 猫たち、濡れ衣ごめん」と、記しました。





続けて「まだいろいろ検査中。。 早く原因はっきりさせて、どう付き合うか 考えたーーい あ、元気はあります 仕事も普通にしてます」「しばし 病院通い〜 頑張りまーす」と、記しました。





更に、小野真弓さんはインスタグラムのストーリー機能に「2024年10月から 湿疹が治らず とんでもない事に なってまして ホラー映画並の悪化」と、投稿。

続けて「皮膚とって生検 2025,12,9」「膠原病疑惑中 早く原因知りたい。」「顔とか見えるところに 出ないのが救い」と、状況を明かしました。







そして、１４日、小野真弓さんはインスタグラムに「#保護動物日記」とハッシュタグを添えて、自身が取り組む、動物の保護活動について投稿。



続けて「細く長くでも、続けないと意味がないと思いますので あゆみが少しづつでも 地道ににコツコツが実を結ぶと信じて、仲間や先輩方のご協力も頂きながら 引き続き、自分のキャパ内で やれることを続けていきたいと思っています」と、記しました。







そして「まずは とにかく自分の健康 自分が元気じゃないと、想いだけでは 何もできにゃい」「引き続き、からだ、整えます」と、その思いを綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】