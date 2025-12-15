TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新。
自身の体調不良について綴りました。
 

【写真を見る】【 小野真弓 】　原因不明の体調不良　「湿疹が治らず　とんでもない事に」「ホラー映画並の悪化」　病院で検査受け　「顔とか見えるところに　出ないのが救い」



９日のインスタグラムで、小野真弓さんは、病院を訪れたことを明かし「お腹と背中を中心に湿疹が　とんでもなーーーーい事に」と、投稿。

小野さんは、動物保護活動に取り組んでいることもあり「最初、お外の猫たちと関わる際に　いろんな菌に触れることがあるので、、　気をつけてはいても、　何かの菌をもらってしまったのか　と　思ってましたが、　どーやらー　たぶんーー　今のところー　自分の免疫疾患が原因の模様。。　猫たち、濡れ衣ごめん」と、記しました。

続けて「まだいろいろ検査中。。　早く原因はっきりさせて、どう付き合うか　考えたーーい　あ、元気はあります　仕事も普通にしてます」「しばし　病院通い〜　頑張りまーす」と、記しました。
 



更に、小野真弓さんはインスタグラムのストーリー機能に「2024年10月から　湿疹が治らず　とんでもない事に　なってまして　ホラー映画並の悪化」と、投稿。
続けて「皮膚とって生検　2025,12,9」「膠原病疑惑中　早く原因知りたい。」「顔とか見えるところに　出ないのが救い」と、状況を明かしました。
 



そして、１４日、小野真弓さんはインスタグラムに「#保護動物日記」とハッシュタグを添えて、自身が取り組む、動物の保護活動について投稿。

続けて「細く長くでも、続けないと意味がないと思いますので　あゆみが少しづつでも　地道ににコツコツが実を結ぶと信じて、仲間や先輩方のご協力も頂きながら　引き続き、自分のキャパ内で　やれることを続けていきたいと思っています」と、記しました。
 



そして「まずは　とにかく自分の健康　自分が元気じゃないと、想いだけでは　何もできにゃい」「引き続き、からだ、整えます」と、その思いを綴っています。

 



【担当：芸能情報ステーション】