第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

出場選手の年齢制限は現在は設けられていないが、参加資格は「本大会並びに予選会出場回数が通算４回未満である者」とあり、関東学生陸上競技連盟の加盟校に所属・登録している期間内に箱根駅伝（予選会のみの出場も含む）に参加できる回数は４回までということになる。なお、エントリーした時点で「出場」となる。

第１０１回大会で関東学生連合チームの９区を走った古川大晃（ひろあき）は、東京大大学院博士課程４年の２９歳だった。予選会ではチーム内５番手の個人６０位で選出され、自身３度目のメンバー入り、自身これが最後のチャンスだった。８区を走ったのは東京大３年の秋吉拓真で、戸塚中継所では「赤門リレー」が実現した。１５キロ付近で、運動生理学の権威として知られる八田秀雄教授から給水で伴走してもらうなど周囲に支えられ、高校時代に一度は諦めた箱根駅伝出場の夢を、２９歳にしてかなえた。

１０２回大会の関東学生連合には、予選会の個人で日本人５位（総合１２位）の秋吉が「個人枠」で２年連続の選出、予選会で１１１位だった東京大大学院の本多健亮も個人枠で選ばれた。修士２年の本多はチーム最年長の２４歳だ。

１９９６年の７２回大会で山梨学院大の４区を走ったエースの中村祐二はこの時２５歳。高校を卒業し、実業団で陸上を経験して９３年に同大に入学した。９５年世界選手権マラソン代表の中村をアクシデントが襲ったのは、たすきをもらって２キロ付近。右アキレス腱に痛みが走り、それでも足を引きずりながら１０キロも前に進んだ中村を上田誠仁監督が抱え込んだのは１２キロ過ぎで、無念の途中棄権となった。

だがドラマは続く。翌年の７３回大会で中村は「花の２区」で区間賞の８人抜きを演じて雪辱を果たした。

２０１８年の９４回大会で東京国際大の７区を走った渡辺和也は３０歳の１年生で「オールドルーキー」と呼ばれた。実業団で抜群のスピードを誇る長距離選手だったが、将来の指導者を目指して教員免許を取ろうと大学に入った。箱根路で若い学生たちに交じって走るベテランの姿は力強く、区間７位でタスキをつないだ。

箱根の名物監督として知られる駒沢大の大八木弘明総監督は、家庭の事情で大学進学がかなわず、実業団で競技を続行。憧れの箱根を走るため、川崎市役所で小学校事務員として働きながら２４歳で駒沢大夜間部に入学。箱根駅伝に３度出場して５区と２区で区間賞に２度輝いた。２８歳の４年生だった第６３回大会は、２７歳以下という当時の出場資格のため、出場できなかった。（デジタル編集部）