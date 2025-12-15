CANDY TUNEが、日清食品の新商品『カップヌードル 冬の濃厚ミルクシーフードヌードル』の発売を記念して、12月18日20時よりカップヌードル公式TikTokアカウントにて生配信されるTikTok Shop ライブに出演する。

（関連：CANDY TUNE、TikTok歴代最多の連続1位に 『Mステ』『THE FIRST TAKE』に至る“ファンを離さない”努力と魅力）

TikTokライブコマースは、CANDY TUNE、日清食品ともに初の試みに。生配信では、“CANDY TUNEの推しーフード”と題して、メンバーそれぞれがシーフードやミルクシーフードの推しのカスタムレシピを実際に調理し、食レポを行う。

また、CANDY TUNEがスイカ割りならぬ“高速イカ割り”に挑戦し、7月に公開されたCM『夏夏SEAFOOD 篇』の裏話についてもトークする。配信中は、『アクリルスタンドフタ止め付きミルクシーフードセット』の販売が行われる。

さらに、今回の生配信に向けてCANDY TUNEにインタビュー。メンバーは、2025年を振り返った感想と、配信への意気込みについて語っている。配信後は、ダイジェスト切り抜き動画および各メンバーの切り抜き動画が、カップヌードル、CANDY TUNE公式TikTokアカウントにて順次公開される。

なお現在、生配信に向けたティザー動画が公開中。CANDY TUNEが「倍倍FIGHT!」のリズムに合わせて『冬の濃厚ミルクシーフードヌードル』とTikTok生配信を告知するものとなっている。

＜CANDY TUNE コメント＞

Q.早いもので気づけば年末ですが、今年１年を振り返ってどうですか？

桐原美月：なんといっても「倍倍FIGHT!」がたくさんの方に届いた1年でした。もともと「倍倍FIGHT!」は、頑張っても頑張っても思うように結果が出ず、でも、ただひたすらに頑張り続けていた私たちに、私たち自身のことも世界中のみんなのことも応援できるような楽曲を、ということでデビュー1周年にいただいた曲でした。初めてデモを聴いた時からメンバー全員大好きで大切な楽曲でしたが、リリースしてから1年後にこのような形で世界に届くとは想像もしていなかったので、本当にびっくりしました。この曲で日本中の人たちを救えて、そして同時に私たちも沢山救われた1年だったかなと思います!周りの方からも、CANDY TUNEらしい楽曲で私たちが広まったことが嬉しいね、とたくさん言っていただきました。

福山梨乃：2025年は、本当に「『倍倍FIGHT!』と一緒に成長した一年」でした。たくさんの方にこの曲を聴いていただけたことで広がった波が、新しい出会いや景色を次々と見せてくれました。きゃんちゅーらしいパワーが届き、誰かの元気に変わっていく瞬間を間近で感じられたことが本当に嬉しくて、積み重ねてきた時間が確かな形になっていくようで、思わず嬉し泣きする日も多かった一年だなと思います！

小川奈々子：倍倍な1年でした！1月頃から「倍倍FIGHT!」をたくさんの方に知っていただき、年末にはレコード大賞や紅白歌合戦に出演させていただくので、「倍倍FIGHT!」 で始まり「倍倍FIGHT!」で終わる1年だったなと思います！

南なつ：2025年は、挑戦がどんどん形になっていった“変化と前進の1年”でした。初めての経験が多くて不安もありましたが、その度に応援してくださる皆さんに支えられて、自分自身も強く成長できたと感じられる一年になりました。

立花琴未：この一年は、私の人生の流れが大きく変わった、忘れられない一年でした。2025年の2月ごろ、「倍倍FIGHT!」が一気に広まったあの瞬間は、今でも鮮明に覚えています。毎日投稿を続けたり、一日10本の動画をみんなで頑張って上げたり、必死で続けてきたことが報われた気がして、10週連続でTikTok音源が1位になった時はメンバー全員で涙が止まりませんでした。そして、まさか“湯切り”があんな形で注目されるなんて思ってもいませんでした。一年を通して“湯切りネキ”と呼んでもらうことが増えて、一時期は本名よりそっちが浸透していたくらいで、とても印象深い出来事になりました。CANDY TUNEの1年目は、どれだけ頑張ってもチケットがなかなか完売できず、悔しい気持ちになることも多かったけれど、2年目のライブでは、会場いっぱいのあめちゃんの前でステージに立つことができて、本当に幸せで楽しい時間でした。

宮野静：やはり「倍倍FIGHT!」な一年だったなあととても思います！！

村川緋杏：今年は沢山の夢がかなった激動の1年でした！「倍倍FIGHT!」バズに紅白にレコ大にロックフェスにツアー完走に来年は武道館2DAYSも決まりました！いっぱい応援してくれるあめちゃんと関係者の皆さんに恩返しがしたいです！

Q.配信に向けた意気込みをどうぞ！

桐原美月：今回ミルクシーフードが登場するということで、この前お仕事終わりにみんなで食べたのですが、本当に美味しくて感動しました。みんなにこの美味しさをお伝えできるように頑張りますそして、私たちのアレンジレシピも試していただけるように、レポートしたいと思います！！

福山梨乃：ミルクシーフードの魅力をきゃんちゅーのパワーと一緒にお届けできるよう、配信を全力で盛り上げます！よろしくお願いします！

小川奈々子：私達も大好きな、日清カップヌードルの魅力がたくさん伝わるような配信にしたいと思います！

南なつ：私たちが考えた、いろんなアレンジで“自分だけのオリジナルシーフード”を作って、もっとシーフードの魅力に気づいてもらえたらすごく嬉しいです！皆さんの日常が少しワクワクするようなきっかけになれたらいいなと思っています。

立花琴未：大好きな日清さんの冬にピッタリなシーフードの美味しさをより多くの方に届けられるようにCANDY TUNEの明るさで頑張りたいなと思っております！みんなでアレンジシーフードをするのが凄く楽しみです！

宮野静：魅力をたくさん伝えられるように美味しさを全力で皆様に教えたいとおもいます！！！！！

村川緋杏：ミルクシーフードが美味しすぎるので早く世間の皆さんに気づいてもらいたい！！！d(ゝω・ ́○)撮影終わりに帰らずみんなで食べるくらいおいしいので布教できるように頑張りまーす！

（文＝リアルサウンド編集部）