広島テレビの長島清隆解説委員が、注目のニュースを分かりやすく分析・説明する『長島カイセツ』です。年末年始の長期休暇のシーズンに、多くの人が計画している旅行や帰省の移動手段として、バスが注目されています。その背景と課題を取材しました。

１２月１０日午後８時半、広島駅新幹線口のバスターミナルから出発するのは、東京行きの夜行バスです。東京行きの新幹線はすでに終了した時刻ですが、バスはこれから出発します。



ＪＲバス中国では、東京など長距離の高速バス路線の多くが、２０２４年を上回る乗車率になっていると言います。



■ＪＲバス中国営業戦略課課長 淺原賢二さん

「年末年始も例年以上に予約があるところもあり、日によってはすでに満席になっているところもあります。」

背景にあるのは、ホテル代の高騰です。東京商工リサーチが、国内で上場している、コロナ禍前と比較可能なビジネルホテルを調査したところ、客室の平均単価が４年前と比べて２倍以上に上昇していることがわかりました。バスは翌朝９時に東京に着くため、前の日からホテルに泊まらなくても、朝から東京で活動できます。運賃が、新幹線や飛行機より安いのも魅力です。

■東京に行く会社員

「朝イチに着くので、その日に動きをしやすいです。頻繁に最近は使っているので、１ヶ月に１回ほどですが、体は慣れてきました。」



■東京に行くネパール人

「このバスのチケットは、７５００円でした。新幹線より安いので、バスで行きます。」

一方、高速バスを巡っては、事業者を悩ます迷惑な行為もあります。それが『相席ブロック』です。



■広島テレビ 長島清隆解説員

「相席ブロックとは、例えば私が１人で旅行する場合、自分の席ととなりの席２席分をまとめて予約し、出発直前にキャンセルするというものです。」

その結果、隣にスペースを作った状態で旅行先へ移動します。さらに、非常に悪質な事例もあると言います。



■ＪＲバス中国営業戦略課課長 淺原賢二さん

「中には、乗務員の目の前でキャンセルしますというお客様もいましたし、自分の周りを全部キャンセルして、１人だけで座っているという状態も見受けられました。」

『相席ブロック』について、利用者に話を聞きました。



■東京に行く会社員

「なるべくは、余裕を持ったスペースを保ちたいと思いますが、わざわざブロックみたいなことは考えてはいないです。」

『相席ブロック』について詳しく説明すると、複数の席を予約しておいて、出発直前にキャンセルし、自分の隣や周りにスペースを作るやり方です。スマートフォンで、出発直前にキャンセルができてしまいます。

ＪＲバス中国には、１列に３席しかない余裕を持った車両もあります。この車両で９席予約して、出発直前に自分の周りの８席をキャンセルし、ロの字型に周囲をすべて空席にするという例もあったということです。

ＪＲバス中国では、これまでどのタイミングでも、キャンセル料１００円でした。これを、乗車日が近づくにつれて引き上げるなどの対策を取り、前日から発車時刻までのキャンセル料は、運賃の５０％としました。高速バスは、１つの路線を複数の会社で運行しているケースも多く、路線によっては１社だけの判断で決められない事情はあるものの、このような対策をした路線での相席ブロックは、確認できなくなったということです。

最近は、推し活のために運賃やホテル代を節約して、グッズの購入費などにあてる人も多いそうです。バスも座席数に限りがあることから、旅行を楽しみにしている人が、相席ブロックで乗れないことがないように、モラルやルールを守って楽しい旅行をしましょう。



【テレビ派 ２０２５年１２月１２日放送】