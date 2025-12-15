岩井明愛&千怜が「埼玉県スポーツ賞 会長特別賞」を受賞し県知事を表敬訪問 ファンも快挙を称賛「埼玉の宝、いや、日本の宝です」
岩井姉妹のスタッフが公式インスタグラムを更新。2人が「埼玉県スポーツ賞 会長特別賞」を受賞し、埼玉県庁へ大野元裕知事を表敬訪問したことを投稿した。
【写真】超レア！ ビシッとスーツで決めた岩井姉妹
「埼玉県スポーツ賞」は、埼玉県のスポーツ振興に貢献した人や団体、そして優秀な成績を収めた選手を表彰する制度で、埼玉県スポーツ協会と埼玉県が運営している。岩井姉妹は今年の米国女子ツアーで妹・千怜は5月に「リビエラマヤオープン」で、姉・明愛は8月に「スタンダード・ポートランドクラシック」で初優勝。史上初となる双子での優勝を達成した快挙が讃えられたものだ。この日の姉妹はスーツ姿にネクタイを締めて県庁を訪問。記念のトロフィーを知事から手渡されると、ちょっと緊張した面持ちで知事と対談する写真も公開された。受賞を知ったファンからは「おめでとうございます」との祝福が殺到。さらに「埼玉の宝、いや、日本の宝です」「ネクタイ姿！ 新鮮!!」「来年も2人で新たな記録を築き上げてください」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜が「埼玉県スポーツ賞 会長特別賞」を受賞し県知事を表敬訪問 ファンも快挙を称賛「埼玉の宝、いや、日本の宝です」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ハードなトレーニングシーンを公開した吉田優利 超ヘビーなバーベルスクワットも！
山下美夢有が妹と韓国旅行へ 「誕生日プレゼント何が欲しい？」「欲しいもの無いわ」「ほんなら韓国連れて行ってあげる」
【写真】超レア！ ビシッとスーツで決めた岩井姉妹
「埼玉県スポーツ賞」は、埼玉県のスポーツ振興に貢献した人や団体、そして優秀な成績を収めた選手を表彰する制度で、埼玉県スポーツ協会と埼玉県が運営している。岩井姉妹は今年の米国女子ツアーで妹・千怜は5月に「リビエラマヤオープン」で、姉・明愛は8月に「スタンダード・ポートランドクラシック」で初優勝。史上初となる双子での優勝を達成した快挙が讃えられたものだ。この日の姉妹はスーツ姿にネクタイを締めて県庁を訪問。記念のトロフィーを知事から手渡されると、ちょっと緊張した面持ちで知事と対談する写真も公開された。受賞を知ったファンからは「おめでとうございます」との祝福が殺到。さらに「埼玉の宝、いや、日本の宝です」「ネクタイ姿！ 新鮮!!」「来年も2人で新たな記録を築き上げてください」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜が「埼玉県スポーツ賞 会長特別賞」を受賞し県知事を表敬訪問 ファンも快挙を称賛「埼玉の宝、いや、日本の宝です」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
ハードなトレーニングシーンを公開した吉田優利 超ヘビーなバーベルスクワットも！
山下美夢有が妹と韓国旅行へ 「誕生日プレゼント何が欲しい？」「欲しいもの無いわ」「ほんなら韓国連れて行ってあげる」