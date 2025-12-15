ハードなトレーニングシーンを公開した吉田優利 超ヘビーなバーベルスクワットも！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「workout」と一言だけ記すと、ジムでトレーニングに励む姿を何本もの動画で公開した。
【動画】吉田優利のスイングを支えるハードなトレーニング
最初は入念にゴルフスイングをチェックする姿。そしてヘックスバー（バーの中心に立つウエイトトレーニング器具）を持ち上げたり、バーベルを肩にかついでのスクワットや、負荷のかかったロープを引き寄せたりと、様々なメニューに取り組んでいる。最後は腰掛けた状態から、そのまま片足で立ち上がるというもの。足腰の筋力が求められるトレーニングだ。シーズンオフに入っても厳しいトレーニングを欠かすことの無い姿勢に、多くのプロゴルファーやファンからは、すでに1.2万回を超える「いいね！」が殺到している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
