「女子高校生に見えませんか？」堀琴音が姉・奈津佳と制服姿を披露、ファンからは「高校三年生ならギリ」との声も
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「スポンサーして頂いているサニクリーン中国さんの営業の制服と事務の制服を着させて頂きました」と、制服姿の写真を公開した。
【写真】堀姉妹の制服姿
「高校生以来の制服!!笑(12年ぶり)」と久々の制服姿であることを明かし、「ちょっと女子高校生に見えませんか？笑」「貴重な体験出来て嬉しかったです」と自身の制服姿にテンション高めなコメントを添えた。投稿された写真には、姉の奈津佳と並んで制服姿を披露する2ショットが収められている。堀が着用しているのは、サニクリーン中国の営業マン用の制服で、ネイビーのジャケットにえんじ色のリボン、茶色の膝丈スカートという落ち着いたデザイン。一方、姉の奈津佳は、事務員用の制服であるグレーのノーカラージャケットに紫のリボン、黒のタイトめなスカートを着用しており、すっきりとした印象を与えている。こうした制服の違いについて、堀はハッシュタグで「姉は事務員さん」「私は営業マン」と添えており、実際の職種ごとの制服であることがわかる内容となっている。さらにそれぞれが1人で写った全身写真も公開され、細部までわかる制服姿とともに、12年ぶりとは思えない堀のフレッシュさが際立つ投稿となった。この投稿にファンからは「次回の前夜祭はこのお姿でお願いします」「高校三年生ならギリギリです」「高校生に見える」など制服姿の若々しさに驚くコメントが相次いだ。また女子プロゴルファーの荒木優奈からは「堀さんまじで女子高生に見える 笑笑」とのコメントがあり、これに対し堀は「！！！笑 女子高生です！で通るかな？笑」と、軽妙なやり取りを見せていた。実際の企業制服を着用した今回の投稿は、姉妹での貴重なショットとなった。さらに姉の奈津佳もこの体験を自身のインスタグラムで紹介し、「高校生の頃の妹を思い出した」とコメント。制服姿に重なる思い出がよみがえった様子だ。
