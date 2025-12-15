タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。亡き女優を褒めちぎった。

故高倉健さん主演の映画「駅 STATION」（81年）などでの故いしだあゆみさんの演技を絶賛した上沼。いしださんとは親交があり、「本人は本当に明るくておちゃめで本当にすてきな方でございます」「全部そろってるね。スタイルいいし、性格いいし、気さくだし、芝居うまいし、きれいやし。そんな人がいるんですよ」と紹介した。

金沢でのロケで1日半をともに過ごしたことを回想。撮影終了後にカニが振る舞われ、「いしださんと私だけ。マネジャーも抜きでフルコースをいただいた。最高や！ひとり6万ぐらいするのを、2人して無言で食べまくった」と笑った。

「いしだあゆみさんは何が好きって、カニみそがお好きでね。“そんなにお好きなんですか”って聞いたら“そうなの、カニみそが一番好きなの！ねえ、上沼さん。これからカニみそを見たら私を思い出して”って。おかしなもんやな、それからカニ見たらいしだあゆみさん思い出す。亡くなったら余計思うわ。ほんまに少女みたいに無邪気に食べてた。かわいい」と懐かしんだ。

また、「歌嫌いやねんで、いしだあゆみさんって」と明かした。「ブルー・ライト・ヨコハマ」などの大ヒットでも知られるだけに、「え!?」と共演陣は驚がく。「対談番組で大阪に来て頂いたことがあるんだけど。私、大ファンでヒット曲以外も知ってて…ブルー・ライト・ヨコハマ以外にもいっぱいあるの。だから“これもありましたね…”って言うたら、“やめてやめてやめて、歌のことはやめて〜”って叫びはるねん」と振り返り、「女優さんになりはったら歌イヤやったみたい。恥ずかしいのか。あれだけの大ヒットあるのにね」と不思議がった。

故萩原健一さんとの熱愛もあり、「凄まじい人生だったんじゃないでしょうかね。芸能界が華やかなころの大スターでしたからね。歌出せばヒット、女優さんとしては超一流でいい作品残してる。言うことナシやな」と絶賛。「今では一緒に仕事させてもらってた方々が星になっていく…ツライわな。それだけ私も年寄ったんやなと思う」としみじみ語っていた。