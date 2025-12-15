女優の前田敦子（34）が14日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。自身のモテ期について語る場面があった。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

スタジオトークでは「モテ期はいつ？」というテーマでトークを展開した。陣内智則は「あっちゃんのモテ期はいつ？学生時代なのか…そうかモテ期はあったらアカンのか！？」と切り出した。この言葉に藤田ニコルが「モテてるのはいいじゃないですか」とフォローした

前田は「ちゃんと恋愛できるようになったのは（AKBを）卒業してからです」と返答した。

すると藤田は「卒業した瞬間に“いけるぞ〜！”ってなっていろんな人が来るんですか？」と素直な質問をぶつけた。前田は「21歳で卒業したんですけど、その時は結構イージーモードだったかもしれないです」と笑いながらグループ卒業後の状況を回想した。

これには陣内も「21歳だと若いし、みんなが順番待ちで待ってたでしょうね」と納得のコメントを残した。