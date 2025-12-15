プロ野球・DeNAと阪神両球団のOBとファン芸人によるトークイベント「横浜DeNAベイスターズVS阪神タイガース 爆笑トークバトル2025」が14日、横浜市の関内ホールで開催された。

DeNAからは佐々木主浩氏、野村弘樹氏といった、ともに1998年日本一の立役者となった名投手コンビ、ファン代表として、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん、「オズワルド」の畠中悠と伊藤俊介が登場。対する阪神からは、鳥谷敬氏、糸井嘉男氏の同い年OBコンビが参戦。芸能界からは松村邦洋、「ますだおかだ」増田英彦が虎党として参加した。

イベントでは出演者一同が出されたお題に沿って赤裸々にトークを展開。27年からセ・リーグでも導入が決まったDH制について振られると、佐々木氏と野村氏は「反対」と回答。野村氏は「プロだけで考えるといいんですけど、われわれの世代は小中高とピッチャーで4番みたいなやつがいっぱいいた。そういう子たちが育たなくなる可能性があるから、僕は反対です」と意見を述べた。

一方、投手としてプロ入りした糸井氏は「いいんじゃないですかね。野手が1人多く出場できるので」と賛成。自身の投手時代については「そんな時もありましたね」とあっさり。増田に「ピッチャーをやめた理由は（捕手の）サインが覚えられないから」と暴露されると「（野手転向後も）お尻ポンポンってされたら走る」と糸井氏だけの盗塁のサインがあったことを明かした。

オリックス時代の16年には53盗塁を記録し盗塁王にも輝いた糸井氏。金ちゃんに「犬と一緒じゃないですか！」とツッコまれると「プロ野球のサインってめちゃくちゃ複雑なんですよ…びっくりするくらい」と釈明。松村は「それで50何個も盗塁してたんですか？！」と驚きの表情を見せると、糸井氏は「ポンポンってされたんで…」と言ってのけ、会場の爆笑をさらった。