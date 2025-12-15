板野友美、夫・高橋奎二選手の“インテリ風”眼鏡姿公開「変装してもイケメン」「ラブラブ夫婦で憧れ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】元AKB48でタレントの板野友美が12月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手の眼鏡ショットを公開した。
【写真】34歳元AKB「オーラすごい」イケメン野球選手夫の“インテリ風”ショット
板野は「インテリ系？！」とつづり、高橋選手のソロショットを投稿。黒のフーディーを着用し、黒縁の眼鏡をかけた知的な雰囲気の横顔姿が収められている。
また、高橋選手も自身のInstagramストーリーズにて同投稿を引用し、「メガネかりた」「変装しなくてバレすぎるから」と板野の眼鏡を借りたことを明かしていた。
この投稿に、ファンからは「本当にインテリ系」「印象変わる」「オーラすごい」「いつまでもラブラブ夫婦で憧れ」「眼鏡姿も素敵」「変装してもイケメン」などの声が上がっている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB「オーラすごい」イケメン野球選手夫の“インテリ風”ショット
◆板野友美、夫・高橋奎二選手の眼鏡ショット披露
板野は「インテリ系？！」とつづり、高橋選手のソロショットを投稿。黒のフーディーを着用し、黒縁の眼鏡をかけた知的な雰囲気の横顔姿が収められている。
◆板野友美の投稿に「変装でもイケメン」と反響
この投稿に、ファンからは「本当にインテリ系」「印象変わる」「オーラすごい」「いつまでもラブラブ夫婦で憧れ」「眼鏡姿も素敵」「変装してもイケメン」などの声が上がっている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】