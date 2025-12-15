暴露された千鳥・大悟の意外な一面「小ライスの半分しか食べられない」
お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの大ちゃん（34歳）が、12月14日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。千鳥・大悟（45歳）の“意外な一面”を暴露した。
大ちゃんはこの日、プライベートでよく飲みに行っているという大悟のプライベートについて、「今の大悟さんの楽しみは日曜日の『すぽると！』終わりに、コンビニで缶チューハイとさつま揚げ買って、1人で飲みながら家で『北の国から』を観ること」と暴露。
続けて「大悟さんは小ライスの半分しか食べられない」「大ライスを頼むのが目標」とも明かして笑いを誘うと、「後輩としてこういう話もしていきたい」と語る。
千鳥・ノブも「可愛げも出るし、いいんじゃない？」と肯定的な姿勢を見せたが、きしたかの高野は「面白くねえよ、今の話は」と一刀両断。「年齢的に普通だろ、食えなくなるのは」「大ライス食ってた方が気持ち悪い」と切り捨てた。
